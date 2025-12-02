La alcaldesa de Llanera se reúne con los empresarios de Silvota: "Es fundamental tener polígonos competitivos"

La Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil) juega un importantísimo papel en el desarrollo de Llanera como colectivo que reúne a las firmas de este área industrial de gran pujanza. Sus responsables mantuvieron ayer un encuentro con la alcaldesa, Eva María Pérez, que sigue con la ronda de contactos con distintas entidades y representantes del tejido social y económico del municipio.

"Ayuntamiento y polígonos debemos promover acciones que sigan haciendo de Llanera uno de los motores económicos de la región, y un referente en materia industrial. Es fundamental tener polígonos competitivos, que sean polos de atracción de inversiones y generación de empleo, porque eso también es un beneficio para el concejo", incidió la alcaldesa, que estuvo acompañada en el encuentro por el concejal Nicolás Fernández, y por la arquitecta municipal, Carmen Muñoz.

Recepción del polígono

Por parte de Asemposil han estado presentes el presidente de la entidad, Pablo García-Vigón, el secretario general, Ignacio González, y la coordinadora Arantxa Herrero. Ambas partes destacaron la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada en temas que afectan al área industrial, y por tanto, al concejo, y que llevan años sobre la mesa, como la recepción del polígono o cuestiones relativas a la movilidad.

La alcaldesa manifestó su compromiso de mantener contacto con los responsables del polígono de manera constante para impulsar proyectos conjuntos y los directivos de Asemposil agradecieron a Eva María Pérez la disposición y el interés en que Ayuntamiento y empresa vayan de la mano para seguir favoreciendo el crecimiento económico.