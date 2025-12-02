El "pote perfecto" se come en un restaurante a pie de carretera a 20 minutos de Oviedo: "Que estén bien proporcionada la berza y la patata, y si se pone faba, que sea testimonial"

¿Cuál es el secreto de un buen pote? Desde luego cualquier chef tiene ese detalle único que hace de su obre algo único. De todas formas, Asturias ya conoce cuál es su mejor pote. El restaurante "Michem", de Villabona, se ha alzado con el primer premio del concurso organizado al albor de las XXXIV edición de las Jornadas Gastronómicas del Pote de Turón. La elaboración de este establecimiento ha conseguido conquistar al jurado, que cató casi una veintena de platos finalistas. El podio lo completaron "La Cantina de Villalegre" (Avilés) y "Casa Repinaldo" (Candás), mientras que el mejor pote del valle de Turón se come en La Caleyuca (Urbiés).

Enfrentarse en un concurso a un plato tan tradicional y clásico como puede ser una fabada o un pote no es tarea fácil. Son texturas y sabores conocidos y reconocibles por todo el mundo, lo que hace que descolgarse de esa tradición culinaria pueda ser considerado sacrilegio. Y con esa dificultad añadida de ser un plato tan conocido, los 19 establecimientos participantes en esta final, celebrada en el Colegio Vega de Guceo de Turón, pasaron por los fogones para terminar sus platos y presentárselos al tribunal.

El jurado no tuvo una labor sencilla, ya que debieron enfrentarse a muchas elaboraciones, todas ellas diferentes, con matices que fueron los que realmente marcaron la diferencia. Uno de esos miembros del jurado fue Marcos Cienfuegos, chef de la experiencia gastronómica Bocamina. A su juicio, elaborar el pote perfecto tiene varias claves. "La base fundamental es partir de unos buenos ingredientes y, especialmente, de un buen compango". A partir de ahí, el cocinero apunta a la necesidad de que todos los ingredientes tengan la cocción correcta: "a cada uno ha de aplicárseles sus tiempos y su forma de cocción, la berza tiene que estar en su punto correcto, igual que lo tiene que estar la patata y el compango". También hizo referencia a si el pote lleva o no faba."Para mí gusto, tiene que llevar una faba de buena calidad, pero no es imprescindible", apunta.

Segundo Riesco, jefe del área de Hostelería del IES Valle de Aller también era claro: "El pote perfecto tiene que tener un equilibrio entre todos sus ingredientes", señala el docente. Para Riesco, "son muy importantes las proporciones, que estén bien proporcionadas la berza y la patata, y si se pone faba, que sea testimonial, que el plato no se convierta en una fabada con berzas". Y sobre el aspecto, el jefe de Hostelería del IES Valle de Aller, lo tiene claro: "es un plato tiene grasa, porque lleva compango, pero no tener un aspecto grasiento con una capa que tengas que retirar".