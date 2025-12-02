"Cada vez hay más gente que duerme en la calle", alerta Cáritas Posada de Llanera, que atiende a 36 familias vulnerables, una decena más que el año pasado por estas fechas
Industrias Roko realiza una nueva donación de alimentos y productos básicos que se repartirá entre los vecinos con necesidades
Lucía Rodríguez
Cáritas de la Unidad Pastoral de Posada de Llanera atiende a un total de 36 familias en situación de vulnerabilidad, diez más que el año pasado por estas fechas. Así lo aseguraron varios de los voluntarios que esperaban la recepción de los 28 lotes de alimentos y productos básicos y de primera necesidad donados por la empresa llanerense Roko, compañía instalada desde hace medio siglo en el polígono de Silvota. "Cada vez hay más gente que duerme en la calle y nosotros asumimos también la atención a unidades familiares de Las Regueras", indicó Isabel Lorenzo, miembro del colectivo.
Permisos de trabajo
Lorenzo hizo referencia, además, a la "necesidad de que les agilicen los permisos de trabajo, porque hay muchas personas que quieren trabajar pero la tramitación es tan lenta que prolongan su mala situación".
Leche, aceite, legumbres, cereales o productos de higiene, como papel higiénico o gel de baño, fueron algunos de los productos donados por la empresa de Silvota.
Banco de Alimentos
"Estamos esperando, además, que nos traigan también más suministros desde el Banco de Alimentos de Asturias, para repartirlos en la parroquia". El reparto de los alimentos y productos se llevará a cabo en los locales parroquiales de Posada los primeros jueves de cada mes, en horario de 10.00 a 13.00 horas.
José Julio Velasco agradeció enormemente la colaboración de los empresarios que ya habían donado productos por valor de 1.800 euros el año pasado. "Es un gesto muy importante para aquellos que lo necesitan y muy loable por su parte el hecho de que esto no sea una colaboración meramente puntual". Además, alabó "el esfuerzo y el trabajo totalmente altruista de todos los voluntarios que componen el colectivo de Cáritas de la parroquia".
