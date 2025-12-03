El equipo de fútbol femenino que se acerca a los grandes, con cuatro equipos, 100 jugadoras y un reto para el futuro: “Es un orgullo el momento actual”

La sección femenina de fútbol de la Unión Deportiva Llanera cumple 18 años esta temporada. En 2007 nació el primer equipo, que convivió hasta hace prácticamente nada en solitaria en la entidad deportiva llanerense. Pero en menos de una década la explosión futbolística ha sido de tal calibre en el club que juega sus partidos en el Pepe Guimarán, que ahora misma la estructura de equipos femeninos alcanza los cuatro equipos, que engloban a 87 jugadoras.

Pero no se queda ahí la cosa. Porque esos son los cuatro equipos federados que compiten, todos en categoría absoluta, ya que el fútbol femenino aún no tiene ligas en la base. Y aún quedan otras niñas, en alevines, benjamines y prebenjamines que juegan en equipo mixto, hasta alcanzar en estos momentos el centenar de jugadoras en el Llanera. “Es un orgullo el momento actual que vivimos”, destaca Carlos Mateos, actual director deportivo de la entidad, y que llegó hace 13 años a Llanera, por aquel entonces para entrenador al único equipo femenino.

El objetivo de crear una estructura de cantera

¿Y qué papel juega el club a nivel nacional? “Pues ahora mismo estamos justo detrás de los tres más poderosos, los tres grandes de Asturias, el Sporting, Oviedo y Avilés, que contra esos no podemos competir, e igualados o muy cerca prácticamente del Gijón Femenino, que es un histórico, que hace casi 25 años ya estaba en Primera División”, detalla Mateos, que incide en que la entidad tampoco pierde la perspectiva, y sigue manteniendo una filosofía clara: ““El objetivo era crear una estructura de cantera para poder ir formando y sacando jugadoras poco a poco para el primer equipo, y lleva años sucediendo eso ya”.

Esa circunstancia, la de dar cabida a todas las chicas que quieran jugar al fútbol, se mantiene inamovible. Aunque el horizonte para el futuro sea el de dar un salto cualitativo y cuantitativo. “El objetivo más cercano es intentar sumar un quinto equipo y que en un lustro nos acerquemos a las 150 jugadoras”, detalla Mateos.

Las jugadoras del equipo D, el más jóven, celebrando una victoria en el vestuario. / UD Llanera

Eso sí, siempre con las puertas abiertas, como sucede en la actualidad. “Queremos que todas tengan su espacio, no dar bajas como puede pasar en el Sporting o el Oviedo. Aquí ahora mismo no solo tenemos gente de Llanera, hay también de los alrededores, o de Oviedo y las Cuencas, y hasta una chica viene a entrenar desde Allande”, enfatiza.

La prioridad de la formación

El primer equipo, en Tercera Federación, que es la última categoría a nivel nacional, aunque en un grupo con todo rivales asturianas, aspira a intentar meterse en la pelea por ascender de categoría. El B, donde ya juegan algunas juveniles, también le va bien en la Primera Asturfem (la primera división a nivel autonómico), en la zona alta tras los equipos C del Sporting y Oviedo, y el B del Gijón.

Mientras que en Segunda Asturfem está en mitad de la tabla los equipos C y D del Llanera, que acogen a jugadoras cadetes e infantiles. “Estos últimos equipos son 100% formativos. Y en general, para el club es importante tener un equipo por categoría, o sea que el A y B parten de intentar mantenerse, y todo lo que consigan hacia arriba será un gran logro”, asevera Mateos.

El crecimiento autonómico del fútbol femenino

El fútbol femenino ha ido dando pasos de gigante los últimos años, pero aún falta mucho. Por ejemplo para esas ansiadas ligas propias en las categorías inferiores. “Ahora mismo en infantiles pues estaríamos solo cinco equipos capacitados para sacar equipo”, cuenta el director deportivo del Llanera, que apunta que “el crecimiento en Asturias está siendo bueno, la Federación Asturiana está trabajando bien, al ritmo que van aumentando los equipos y las licencias, por lo que se están consiguiendo ligas equilibradas”, pero también indica que a nivel nacional la Federación Española “está corriendo demasiado, y eso repercute en que se reduzca mucho el nivel y la competitividad de la categoría”.