Llanera abre este viernes una Navidad cargada de actividades festivas y muchas novedades: este es el programa diseñado por el Ayuntamiento

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha presentado este miércoles la programación navideña que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Festejos, va a desarrollar durante este mes de diciembre y el de enero. La Navidad llegará al concejo este viernes, día 5, con el tradicional acto de encendido del alumbrado en la plaza San Isidro de Lugo, a las 19.00 horas. Previamente, a las 18.30 horas tendrá lugar el concierto del grupo "Tropi3zo" y una degustación gratuita de chocolate con bizcocho para todos los que deseen unirse a esta cita tan especial con la que se dará el pistoletazo de salida a las fiestas en el concejo

Además, durante el encendido del alumbrado, se conocerá el nombre de los ganadores del I Concurso de Tarjetas Navideñas. Este año, como novedad, el Consistorio felicitará la Navidad con una tarjeta en la que aparecerá el dibujo ganador del certamen, elaborado por un escolar del concejo.

Otra de las citas tradicionales en estas fechas es el concurso de escaparates navideños, dirigido a los comercios del municipio. Las inscripciones se realizarán a través del email festejos@llanera.es hasta el día 12. El mail debe contener: nombre del establecimiento participante, dirección y contacto del responsable. Los escaparates participantes tienen que estar montados para el día 15, e identificados con el distintivo que será proporcionado por el Ayuntamiento de Llanera. Los escaparates, que deberán contener artículos comercializados en el establecimiento, estarán exhibidos hasta el 6 de enero. Se valorará la presentación, la creatividad, la originalidad, la utilización de los artículos del establecimiento, el color y la iluminación. El fallo se dará a conocer el 2 de enero de 2026 y se concederán tres premios, de 300 euros, 250 euros y 200 euros, respectivamente.

Los comercios de Llanera también tendrán especial protagonismo en el Mercadillo Llanera Navidad, que se celebrará en la plaza de La Habana los días 19, 20 y 21. Además de venta de productos, el programa del evento incluye música, talleres gratuitos y actividades infantiles. "Una nueva oportunidad para seguir mostrando nuestro apoyo al comercio local", destacó Eva María Pérez en la presentación del programa festivo.

Otra de las novedades de la programación navideña de este año es el concierto, "A la luz de las velas", que se celebrará el día 30, a las 19 horas en la iglesia de San Cucao. Se trata de un concierto muy especial, en el que la música del piano y el violín se combinarán con la calidez de más de 1.500 velas con tecnología led.

La Alcaldesa aprovechó la presentación para invitar a todos los vecinos a unirse este viernes al encendido del alumbrado y dar así la bienvenida a "dos meses cargados de actividades para todas las edades y gustos". "Llanera siempre es la mejor opción para disfrutar y, desde las distintas áreas municipales, trabajamos para seguir ofreciendo una programación de calidad en las que no falte nada. Tenemos por delante una Navidad cargada de muchos planes para disfrutar, y sobre todo, mucha ilusión, especialmente para los más pequeños, que son los verdaderos protagonistas de estas fechas", concluyó Eva María Pérez.