Llanera sin Barreras celebra su tradicional comida de Navidad: "Estos encuentros son especiales"

La asociación Llanera sin Barreras celebró su tradicional comida de hermandad para dar la bienvenida a la Navidad este domingo. Cerca de un centenar de personas se dieron cita en el restaurante Peña Mea para compartir buena comida, risas y mucha energía positiva.

"Estos encuentros son especiales porque nos permiten vernos, charlar con calma y disfrutar de un ambiente cercano y lleno de buen humor", señalaromn

María José González, presidenta del colectivo, junto al resto de equipo directivo, agradeció la gran participación y destacó el crecimiento constante de la asociación. "Cada vez somos más los que queremos sumar y participar en las actividades y talleres que organizamos", afirmó. "El objetivo es seguir sumando apoyos siempre de forma responsable y mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional", concluyó.