Llanera sin Barreras celebra su tradicional comida de Navidad: "Estos encuentros son especiales"
La cita reunió a un centenar de asistentes en apoyo al colectivo centrado en la mejora de la calidad de vida de personas con diversidad funcional
L. R.
La asociación Llanera sin Barreras celebró su tradicional comida de hermandad para dar la bienvenida a la Navidad este domingo. Cerca de un centenar de personas se dieron cita en el restaurante Peña Mea para compartir buena comida, risas y mucha energía positiva.
"Estos encuentros son especiales porque nos permiten vernos, charlar con calma y disfrutar de un ambiente cercano y lleno de buen humor", señalaromn
María José González, presidenta del colectivo, junto al resto de equipo directivo, agradeció la gran participación y destacó el crecimiento constante de la asociación. "Cada vez somos más los que queremos sumar y participar en las actividades y talleres que organizamos", afirmó. "El objetivo es seguir sumando apoyos siempre de forma responsable y mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional", concluyó.
