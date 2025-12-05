Adif adjudica la mejora de los túneles de Villabona, en Llanera: este es el enorme coste de la intervención

Adif acaba de adjudicar por 18,1 millones de euros las obras de renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea de ancho convencional León-Gijón a su paso por el concejo de Llanera. Se trata de una obra costosa, pero algo más barata del precio inicial de licitación, que se había establecido en 19,5 millones de euros.

El contrato tiene como objetivo modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de los túneles y aumentar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos de viajeros y mercancías. La renovación integral de los túneles de Villabona incluye el cambio de vía sobre balasto a vía en placa (sobre hormigón). Además, comprende mejoras en drenajes e impermeabilización; disposición de refuerzos estructurales, tratamiento sobre bóvedas y hastiales; mejoras en la electrificación y construcción de soleras bajo la vía.

Los trabajos incluyen las actuaciones provisionales necesarias para mantener el tráfico ferroviario durante las obras, actuando de forma alternativa sobre los túneles para minimizar las afectaciones a la explotación de la línea, con tráficos de Larga y Media Distancia, así como servicios de Cercanías.

Los túneles de Villabona 90I y 90II, en la línea convencional León-Gijón, albergan una vía cada uno de ellos y tienen una longitud de 902 y 853 metros, respectivamente.

Cercanías

Adif sigue así impulsando el Plan de Cercanías de Asturias, que destina 1.469 millones de euros a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria con el fin de reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir los tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.

Así, se avanza en la modernización del trazado entre Oviedo y Gijón (32 km), en el que se ubican los túneles de Villabona, con la licitación de la redacción del proyecto para renovar su vía, la electrificación y reforzar sus infraestructuras. En este tramo se enmarca la mejora del nudo de Villabona, del que se avanza en su estudio informativo.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 8 (crecimiento económico y generación de empleo), 7 (eficiencia energética) y 11 (ciudades inclusivas y con acceso a transportes sostenibles y seguros).

Junto a estos trabajos, siguen en marcha las actuaciones para mejorar la accesibilidad a la estación, que se retrasan hasta el próximo mes de abril.