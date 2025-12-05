El plan juvenil de Llanera para esta Navidad incluye talleres, cine y combates de infrarrojos

Llanera pone a los niños y jóvenes del concejo en el centro de la Navidad. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio programa de actividades gratuitas para ellos de cara a las fiestas, con propuestas que abarcan talleres tan tradicionales para estas fechas como la cocina navideña o las manualidades hasta iniciativas tan novedosas como el "láser combat xpress", una competición por equipos que utiliza equipos infrarrojos totalmente inofensivos y donde los participantes deben defender o atacar bases, eliminar a otros equipos o recuperar banderas.

El concejal de Juventud, Nicolás Fernández, ha dado a conocer esta completa oferta de actividades gratuitas. "Nos esperan semanas repletas de actividades con las que buscamos ofrecer alternativas de ocio a todos los jóvenes. Una programación muy variada y abierta", detalló el edil, que animó a la participación.

Esta "Navidad Joven" comenzará el día 22 y se prolongará hasta el 7 de enero. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 17, de manera presencial en la Oficina Joven de Llanera, por email en oij@llanera.es o llamando a los teléfonos 673 90 96 88 / 985 77 30 05. Hay que tener en cuenta que los juegos de rol, el "láser combat xpress" y las sesiones de cine no precisan inscripción previa.

Los juegos de rol serán en horario de 17.00 a 21:00 horas. El centro social de Lugo los acogerá los días 22, 28 y 29 de este mes, y el 4 de enero. El taller de cocina navideña se llevará a cabo en el Espacio Joven de Soto de Llanera el día 22, y el día 30 en el centro social de Lugo. En ambos casos de cinco a seis de la tarde. El de macramé y adornos navideños, con el mismo horario, será el día 23 en el centro social de Lugo y se repetirá el día 29 en el Espacio Joven de Soto.

Las sesiones de cine serán en la Casa Participa de Posada, a las siete y media de la tarde, el día 25 de este mes, así como el 2 y el 4 de enero.

●El taller de resina y velas de navidad tendrá como escenario el Espacio Joven de Soto el día 26 de este mes y el 2 y el 4 de enero, mientras que el de customización de paraguas se desarrollará en la Casa Participa de Posada los días 27 y 28 de este mes, además del 3 de enero. El "láser combat" será en el IES de Posada el miércoles 7 de enero.