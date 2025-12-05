Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plan juvenil de Llanera para esta Navidad incluye talleres, cine y combates de infrarrojos

"Nos esperan semanas repletas de actividades con las que buscamos ofrecer alternativas de ocio", subraya el concejal Nicolás Fernández durante la presentación del programa

Una actividad infantil de Navidad en Llanera. | L. P.

L. R.

Posada de Llanera

Llanera pone a los niños y jóvenes del concejo en el centro de la Navidad. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio programa de actividades gratuitas para ellos de cara a las fiestas, con propuestas que abarcan talleres tan tradicionales para estas fechas como la cocina navideña o las manualidades hasta iniciativas tan novedosas como el "láser combat xpress", una competición por equipos que utiliza equipos infrarrojos totalmente inofensivos y donde los participantes deben defender o atacar bases, eliminar a otros equipos o recuperar banderas.

El concejal de Juventud, Nicolás Fernández, ha dado a conocer esta completa oferta de actividades gratuitas. "Nos esperan semanas repletas de actividades con las que buscamos ofrecer alternativas de ocio a todos los jóvenes. Una programación muy variada y abierta", detalló el edil, que animó a la participación.

Esta "Navidad Joven" comenzará el día 22 y se prolongará hasta el 7 de enero. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 17, de manera presencial en la Oficina Joven de Llanera, por email en oij@llanera.es o llamando a los teléfonos 673 90 96 88 / 985 77 30 05. Hay que tener en cuenta que los juegos de rol, el "láser combat xpress" y las sesiones de cine no precisan inscripción previa.

Los juegos de rol serán en horario de 17.00 a 21:00 horas. El centro social de Lugo los acogerá los días 22, 28 y 29 de este mes, y el 4 de enero. El taller de cocina navideña se llevará a cabo en el Espacio Joven de Soto de Llanera el día 22, y el día 30 en el centro social de Lugo. En ambos casos de cinco a seis de la tarde. El de macramé y adornos navideños, con el mismo horario, será el día 23 en el centro social de Lugo y se repetirá el día 29 en el Espacio Joven de Soto.

Las sesiones de cine serán en la Casa Participa de Posada, a las siete y media de la tarde, el día 25 de este mes, así como el 2 y el 4 de enero.

●El taller de resina y velas de navidad tendrá como escenario el Espacio Joven de Soto el día 26 de este mes y el 2 y el 4 de enero, mientras que el de customización de paraguas se desarrollará en la Casa Participa de Posada los días 27 y 28 de este mes, además del 3 de enero. El "láser combat" será en el IES de Posada el miércoles 7 de enero.

TEMAS

