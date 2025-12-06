Llanera se enciende con miles de luces: así ha sido el acto oficial de bienvenida a la Navidad celebrado en Lugo

Como si fuera el Rockefeller Centre de Nueva York, Lugo de Llanera se revistió en la tarde de este viernes de luces y brillos para dar la bienvenida a la Navidad en un acto multitudinario, al que no faltaron los miembros del equipo de gobierno y el portavoz del PP, Silverio Argüelles. Pero si alguien fue protagonista, además de las fiestas que ya están a la vuelta de la esquina, fueron los cientos de niños que hicieron del evento una cita mágica.

La fiesta comenzó con música de la mano de "Tropi3zo" en concierto, antes de una enorme merendola con reparto de chocolate y bizcocho para los más pequeños. Una larga fila de caras llenas de expectación para dar paso a la gran cita del día: la del pulsado del botón que desde ayer y hasta después de Reyes llena de luz y alegría el concejo.

El concejo tiene este año decoraciones navideñas en Posada, Lugo, 13 zonas rurales y la senda que une las dos poblaciones principales, con un total de 50 arcos luminosos instalados. A ellos se suman 85 motivos, 13 figuras 3D de diferentes dimensiones, 75 árboles de diferentes tamaños, tres fachadas y un techo de luz en la calle naranjo de Bulnes de Lugo. En total se han instalado unos 300.000 puntos de luz LED que harán que este año la Navidad brille más que nunca para alegrar a los vecinos, como señaló la alcaldesa, Eva María Pérez, en el acto oficial.

En él también se dieron a conocer los nombres de los ganadores del I Concurso de Postales Navideñas, una de las principales novedades de las actividades festivas de este año: Valeria Fuente, en la categoría de 11 y 12 años; Noa Díaz, en la de 8, 9 y 10 años, y Andrés Paredes, en la de 6 y 7 años. La vencedora absoluta ha sido Ana Flórez, y su obra de servirá para ilustrar las felicitaciones navideñas oficiales del Ayuntamiento. Entre todos encendieron el botón de las luces navideñas entre una lluvia de espuma.

La siguiente gran cita festiva en Llanera será el Mercadillo Llanera Navidad, que se celebrará en la plaza de La Habana los días 19, 20 y 21. Además de venta de productos, el programa del evento incluye música, talleres gratuitos y actividades infantiles.

Asimismo, también se pone en marcha el concurso de escaparates navideños, dirigido a los comercios del municipio. Las inscripciones se realizarán a través del email festejos@llanera.es hasta el día 12. El mail debe contener: nombre del establecimiento participante, dirección y contacto del responsable. Los escaparates participantes tienen que estar montados para el día 15, e identificados con el distintivo que será proporcionado por el Ayuntamiento de Llanera. Los escaparates, que deberán contener artículos comercializados en el establecimiento, estarán exhibidos hasta el 6 de enero. Se valorará la presentación, la creatividad, la originalidad, la utilización de los artículos del establecimiento, el color y la iluminación. El fallo se dará a conocer el 2 de enero de 2026 y se concederán tres premios, de 300 euros, 250 euros y 200 euros, respectivamente.

Otra de las novedades de la programación navideña de este año es el concierto "A la luz de las velas", que se celebrará el día 30, a las 19 horas en la iglesia de San Cucao.La música del piano y el violín sonará iluminada con más de 1.500 velas con tecnología led, en una nueva cita para que las fiestas locales sean memorables.