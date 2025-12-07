Bonielles hace pueblo en Llanera: una comida de récord para homenajear a las mujeres más veteranas
El encuentro nació hace 17 años para festejar la reparación de unos caminos del pueblo
Hace 17 años los vecinos de la localidad de Bonielles, en Llanera, se juntaron para celebrar la finalización de unas obras en el pueblo. La cita salió tan bien y los asistentes se divirtieron tanto que decidieron transformar el encuentro en un acontecimiento anual, y el pasado domingo repitieron tradición con homenaje incorporado.
Durante la pitanza se reconoció la labor de las mujeres que pusieron en marcha aquella primera comida: Avelina Rodríguez, Teresa García, Aurora Suárez y Julia Suárez, que en 2008 tuvieron la feliz idea de juntar a los vecinos tras las obras de mejora de viales en el pueblo. Siguieron organizando la juntanza vecinal hasta el año 2011, en el que tomó el relevo gente más joven.
Y en el año 2018 se creó la Asociación de Vecinos de Bonielles, que ha venido aglutinando desde entonces las muchas actividades que se organizan en el pueblo. Ellos son los promotores de esta comida anual, que no sólo se mantiene en el tiempo sino que no deja de crecer. De hecho, la cita de este año ha sido de récord, como señala la presidenta, Rosa García. En total se juntaron 118 personas en el restaurante Peñamea para festejar que siguen siendo un pueblo unido.
La próxima actividad tendrá lugar en el mes de enero, con la entrega del bollo y la botella de vino a los socios.
