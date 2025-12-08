Llanera subvenciona a sus mejores deportistas y clubes: estas son las cantidades aprobadas por la última junta de gobierno

El Ayuntamiento de Llanera acaba de aprobar, en la última junta de gobierno local, la lista de deportistas y entidades deportivas del concejo que recibirán ayudas económicas el año que viene.

En total, recibirán ayoyo económico un total de veinte deportistas y seis clubes locales de diferentes ámbitos. En el caso de las ayudas individuales, este año se ha duplicado la partida, que pasa de 5.000 a 10.000 euros. Los deportistas locales se reparten este dinero en cantidades que oscilan entre los 220 y los 2.275 euros.

La línea de subvención destinada a la formación no académica de deportistas y técnicos deportivos, dotada con una partida de 2.000 euros, repartirá finalmente 933 euros entre tres deportistas que solicitaron la ayuda.

Además, seis entidades deportivas sin ánimo de lucro recibirán ayudas para la realización de actividades en el concejo, con 20.000 euros de dotación económica que se reparten entre el club Tenis Llanera (1.035 euros), el Atletismo Llanera (4.655 euros), el Tai Jitsu Llanera (5.000 euros), el Club Patín Llanelux (4.140 euros), los Arqueros del Xabalín (3.790 eruos) y el Celtastur Mushing Team (1.380 euros).

José Antonio González, edil de Deportes del Ayuntamiento de Llanera, avanzó meses atrás que se la decisión de duplicar la partida para deportistas vino motivada por el elevado número de solicitudes que se recibieron en la convocatoria de 2024. "Estamos viviendo un gran momento en materia deportiva en el concejo, y queremos responder impulsando medidas que permitan a nuestros deportistas seguir compitiendo al máximo nivel, y que puedan contar con más y mejores recursos", indicó el concejal responsable.

Entre los gastos que se consideran subvencionables están todos aquellos relacionados con la práctica deportiva, tales como: licencia deportiva, vestuario y material deportivo, gastos de desplazamiento y alojamiento para competiciones y entrenamientos, prestación de servicios de profesionales, entre otros y en su caso, los gastos específicos derivados de la discapacidad.

Por su parte, la línea destinada a apoyar la formación no académica, en el ámbito de la actividad física y el deporte, de deportistas y técnicos, entrenadores, jueces, árbitros deportivos contempla, como gastos subvencionables, la inscripción, matrícula, desplazamiento, asistencia y participación en cursos o programas de formación y tecnificación deportiva impartidos por instituciones oficiales o con reconocimiento oficial y federativas.