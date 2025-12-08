Música y poesía para combatir la soledad en Llanera: así fue el emotivo acto celebrado en la Escuela de Música

En verso y con música de gaita. La Escuela Municipal de Música de Llanera se llenó este sábado de poesía y melodías asturianas de la mano de Magdalena Sánchez Blesa y el gaitero Iñaki Sánchez Santianes, protagonistas de una singular sesión que reunió a unas sesenta personas en el recital "Con voz de mujer", organizado por la AMPA de la Escuela de Música con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera.

Magdalena Sánchez Blesa, poeta murciana, actriz y productora de cine, fue la invitada de honor de una sesión en la que "a través de sus sencillos poemas, transforma la palabra en emociones que calan en lo más profundo del alma", destacó Azucena Pérez, presidenta de la AMPA en la presentación del acto, al que acudió también la Alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez Fernández.

Azucena Pérez definió en su discurso a Magdalena como "una extraordinaria escritora que, a través de un lenguaje humilde y sencillo, impregnado de palabras de lo más corriente y cotidiano que os podáis imaginar, logra remover las entrañas de quien la escucha".

Magdalena invitó a los asistentes a reflexionar sobre la importancia de "luchar contra la soledad de las personas" y la necesidad de "cuidar y nutrir nuestro entorno más próximo, echando una mano allá donde se nos necesite", en tiempos en los que "la empatía y la solidaridad son más necesarias que nunca".

Durante más de una hora la autora fue desgranando, verso a verso, numerosos poemas en un recorrido por su extensa trayectoria literaria.