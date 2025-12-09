Llanera cierra el año con fuertes subidas en el precio de la vivienda (y ya supera a Siero): estas son las cifras

El concejo de Llanera, situado en el centro de Asturias y con buenas conexiones con cualquiera de las grandes ciudades de Asturias, se ha convertido en uno de los favoritos para vivir y, con ello, se ha producido un importante incremento en los precios por la alta demanda. El coste de la vivienda no deja de crecer, según los datos de los portales inmobiliarios especializados, y ya supera incluso a los precios del municipio vecino de Siero.

El precio del metro cuadrado sigue escalando en Llanera y ronda los 1.500 euros, aunque depende de la zona y el tipo de propiedad. Las cifras de un conocido portal inmobiliario que recopila los datos de las inmobiliarias con residencias a la venta en el concejo apuntan a que para viviendas de gama media se pidieron 1.471 euros por metro cuadrado en el mes de noviembre. Es un precio un 2,8 por ciento más caro que en octubre, un 5,9 por ciento por encima del pasado mes de agosto, y si se compara con los datos de hace un año, la subida es aún mayor: comprar casa en Llanera es un 10,6 por ciento más caro que en noviembre de 2024. Entonces el precio del metro cuadrado rondaba los 1.350 euros.

Los precios en Llanera son ya más altos que en el vecino concejo de Siero, con un precio medio el mes pasado de 1.321 euros por metro cuadrado. En este caso, el aumento del precio de la vivienda ha subido menos, un 3,9 por ciento, con respecto a los datos de hace un año.

Otros portales elevan incluso más el precio en Llanera, hasta los 1.540 euros por metro cuadrado, que dejarían el valor medio de un inmueble en el concejo en 151.000 euros. Según estos datos, lo más caro es ahora mismo el formato de estudio o vivienda de una habitación, con 2.100 euros por metro cuadrado. El precio de las viviendas de más de tres habitaciones caería hasta los 1.494 euros el metro cuadrado, según esta fuente, consolidando una tendencia al alza imparable en los últimos cinco años.

En lo que se refiere a alquileres, la renta mensual media para una casa en Llanera es actualmente de 1.665 euros, y el precio del 80 por ciento de las propiedades oscila entre los 411 y los 5.582 euros. El alquiler anual promedio por metro cuadrado en Llanera para una casa es de 82 euros. Y en lo que respecta a los pisos, los inquilinos pagan una media de 634 euros, aunque hay opciones que van desde 265 hasta 1.324 euros.

Palalelamente a esta escalada de precios, y para ayudar a los vecinos a acceder a una vivienda asequible, Llanera tiene en marcha la construcción de viviedas de alquiler asequible en la localidad de Lugo. Se trata de 24 viviendas que deben estar terminadas en junio de 2026 y que se están construyendo sobre una parcela de 1.176 metros cuadrados, con una inversión de 3,7 millones que impulsa la consejería de Vivienda a cargo de Ovidio Zapico. El proyecto "obedece a una petición expresa que el Ayuntamiento de Llanera trasladó a la consejería" y el edificio constará de dos portales que darán acceso a doce viviendas cada uno.

Los pisos estarán repartidos en tres plantas de cuatro viviendas cada una y con diferentes tipos: todas tienen trastero y garaje, pero tres tendrán un dormitorio, doce contarán con dos y nueve más dispondrán de tres habitaciones. Una de las casas será accesible para personas con movilidad reducida, de manera que ningún vecino se quede fuera de la posibilidad de acceder a un espacio para vivir.