Llanera correrá en memoria de José Marcos González: así será la San Silvestre del día 31 (con categoría de madreñas)

Llanera despedirá el año corriendo. La tradicional San Silvestre tendrá lugar el próximo 31 y tal y como aseguró la alcaldesa, Eva María Pérez, "será más especial que de costumbre". Y es que en esta 32.ª edición la carrera estará dedicada al deportista llanerense José Marcos González, que falleció el pasado mes de mayo a los 18 años de edad a causa de un cáncer. Sus padres, José Luis González y Raquel Menéndez, y su hermano, Damián, propusieron a la organización donar cinco de los seis euros que cuesta cada inscripción a la Fundación Cris contra el cáncer, una organización independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 2010 y que trabaja con el objetivo de impulsar y fomentar la investigación contra esta enfermedad.

Durante la presentación de la prueba, la asociación estuvo representada, a través de videoconferencia, por su coordinadora de iniciativas y movimientos solidarios, Claudia Estrella, quien agradeció enormemente el gesto de la familia de José Marcos González. "Actualmente, hay un 20 por ciento de niños a los que los tratamientos no les dan resultados y nosotros estamos dedicando nuestros fondos a que ese porcentaje de menores tenga otra oportunidad de vida. Gracias por, a pesar de todo, haber apostado por la vida", señaló.

Durante la presentación, estuvieron también presentes el concejal de Deportes, José Antonio González; el presidente del Club Llanera Atletismo, Alfredo Rodríguez; Ángel Díaz Prado, director de operaciones del Grupo Díaz Carbajosa, en representación de los patrocinadores Oquendo y Dicar, y Andrea Suárez, entrenadora del primer equipo del Real Oviedo Femenino, como madrina del evento.

Suárez, natural de Posada de Llanera, comenzó su trayectoria deportiva como atleta del Club Llanera Atletismo y, aunque más tarde decidió que su verdadera pasión era dedicarse al fútbol, primero como preparadora física y luego como entrenadora, reconoció que "el atletismo generó en mí unos valores que me han acompañado el resto de mi vida, no solo en el mundo deportivo, sino en la vida personal y en la profesional". "La superación, de perseverancia y de resiliencia es algo que me acompaña hoy en día. Valores de los que a veces, en el deporte al que me dedico, se carece y siempre trato de transmitir", resaltó.

Aseguró que le haría "mucha ilusión poder correr ese día, si el trabajo me lo permite" y animó a los pequeños atletas presentes a "acabar el año de la mejor manera y demostrando al mundo entero que el deporte siempre ayuda a formarnos como personas". Algo en lo que coincidió totalmente el concejal de Deportes, quien incidió en que "la actividad física nos enseña una gran lección: Que en cada paso que damos, juntos sumamos más".

Con madreñas o caminando

González apuntó que "lo importante este año es que, de una u otra manera, todos nos sumemos a esta causa, ya sea corriendo, caminando o incluso animando detrás de la valla". Por eso, este año, también en honor a José Marcos González, se ha creado el Dorsal 0 a través del cual podrá colaborar todo aquel que lo desee.

Por la izquierda, Eva María Pérez, Damián González, Raquel Menéndez y José Antonio González, durante la entrega de la camiseta conmemorativa y el Dorsal O en memoria de José Marcos González. / L. R.

Durante la presentación, el edil y la regidora de Llanera hicieron entrega a Raquel Menéndez y Damián González de una réplica de dicho dorsal, una camiseta conmemorativa y una medalla.

La cita arrancará a las 16.30 horas para los menores, a las 16.45 la carrera de madreñas, y a las 17.30 horas la absoluta, contando esta con un recorrido de 4.000 metros que se iniciará en Lugo de Llanera y terminará en el Ayuntamiento, en Posada. "En esta ocasión, daremos un total de 85 trofeos", comentó Alfredo Rodríguez. "En las categorías inferiores se van a entregar trofeos a los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino, y, además, habrá una medalla para todos los campeones que crucen la línea de meta", detalló. La carrera de madreña dará trofeos a los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino. Y en la carrera absoluta habrá también un premio para el ganador absoluto, tanto masculino como femenino, de 300 euros, más un vale de 100 euros; 250 euros para los segundos, y 200 para el tercero. A estos se suman tres premios para los atletas locales, tanto en categoría masculina como femenina, y "un premio especial de Oquendo, para el atleta que pase primero por el primer kilómetro y llegue a meta.

Los organizadores manifestaron su deseo de "superar el récord de participación de la pasada edición, con 834 inscritos". Antes de terminar el acto de presentación, Eva María Pérez lanzó un reto al concejal de Deportes: "El próximo año, tú y yo tenemos que correr la San Silvestre".