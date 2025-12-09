La Navidad que mejor suena en Llanera: los alumnos de la Escuela de Música ya tienen fecha para su tradicional concierto

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Llanera ya afinan para ofrecer su tradicional concierto navideño, que tendrá lugar el próximo miércoles, día 17, en el Espacio Escénico de Plaza de La Habana. Los estudiantes de los diferentes instrumentos y modalidades que se ofrecen en el centro pondrán en escena un variado repertorio de piezas navideñas y villancicos, con entrada libre e inicio de la actuación a las 19.00 horas.

Será una forma de deleitar a los asistentes con sus avances académicos, a la par que Llanera da así un inicio musical a las actividades festivas de los próximos días. Porque sólo un par de jornadas más tarde, el viernes día 19, el Plaza de la Habana se transformará en un mercadillo navideño lleno de puestos de diferentes temáticas para facilitar las compras a los ayudantes de Papá Noel y los Reyes Magos.

La inauguración tendrá lugar el día 19 por la tarde, y el mercadillo se extenderá durante todo el fin se semana. Además de venta de productos, el programa del evento incluye música, talleres gratuitos y actividades infantiles. "Una nueva oportunidad para seguir mostrando nuestro apoyo al comercio local", destacó Eva María Pérez en la presentación del programa festivo.

Los comercios, por su parte, también apuran estos días para participar en el el concurso de escaparates navideños, dirigido a los comercios del municipio. Las inscripciones se realizarán a través del email festejos@llanera.es hasta el día 12. El mail debe contener: nombre del establecimiento participante, dirección y contacto del responsable. Los escaparates participantes tienen que estar montados para el día 15, e identificados con el distintivo que será proporcionado por el Ayuntamiento de Llanera. Los escaparates, que deberán contener artículos comercializados en el establecimiento, estarán exhibidos hasta el 6 de enero. Se valorará la presentación, la creatividad, la originalidad, la utilización de los artículos del establecimiento, el color y la iluminación. El fallo se dará a conocer el 2 de enero de 2026 y se concederán tres premios, de 300 euros, 250 euros y 200 euros, respectivamente.

Las actividades navideñas seguirán teniendo un marcado carácter musical en el concejo. No en vano, otra de las novedades de la programación navideña de este año es el concierto, "A la luz de las velas", que se celebrará el día 30, a las 19.00 horas en la iglesia de San Cucao. Se trata de un concierto muy especial, en el que la música del piano y el violín se combinarán con la calidez de más de 1.500 velas con tecnología LED, que harán del evento un encuentro para recordar.