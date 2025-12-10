Ramón Rodríguez, director del RIDEA, alerta sobre el patrimonio local: "Su estado es preocupante, es hora de decirlo"

Los Cartafueyos de Llanera vuelven a pasar revista cultural al concejo en una nueva edición de la publicación anual, un volumen de más de 200 páginas, dirigido por Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y que se presenta este viernes de forma pública en el espacio escénico Plaza de la Habana, a las 19.00 horas.

Se trata de un nuevo recorrido por el pasado y el presente de un concejo en el "queda mucho por estudiar y por descubrir", señala Rodríguez, autor de uno de los artículos que componen esta nueva publicación, la tercera bajo la denominación de Cartafueyos y seguidora de los anteriores Perxuraos. En su reseña, titulada "La situación del patrimonio histórico-artístico en Llanera. Algunos casos que requieren especial atención", el director del RIDEA ahonda en el "lamentable estado" de algunos edificios llanerenses.

"Es el momento de decir que nuestro patrimonio en su conjunto está en un estado preocupante. Es mucho lo que ha desaparecido en el pasado reciente, pero lo que permanece necesita una protección inmediata y en casos concretos una decidida actuación, pues algunos edificios están en ruina y de otros solo quedan vestigios", sostiene el director de la publicación, para quien "sería más que deseable elaborar una manual completo del patrimonio del concejo en el que, con las ilustraciones indispensables, se aborde la descripción completa de los edificios o, en su caso, yacimientos, y la historia de los mismos".

Recuerda Ramón Rodríguez que siguen sin estudiarse los cinco castros identificados en Llanera por José Manuel González. Son el Cantu de San Pedro, en Lugo; El Cueto, en Caraviés, en un terreno a caballo entre las parroquias de Lugo y Villardeveyo; el Picu Cogolla, en Severies, en la parroquia de Rondiella; La Coroña en Areñes, parroquia de Ferroñes, y Peña Menende, en El Fresno, parroquia de Bonielles. También apuesta por impulsar aún más los estudios sobre el pasado romano de Llanera. "Ha llegado el momento de que las instituciones públicas, el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, unidas al absolutamente necesario patrocinio privado, perfectamente factible, den un paso adelante para abordar con ambición un plan de excavaciones que nos permita conocer definitivamente los secretos de Lucus Asturum", subraya.

Repasa también Rodríguez el estado de templos como el de San Miguel de Villardeveyo, con planta prerrománica, Santiago de Arlós o el palacio de Villanueva, en San Cucao; la capilla de los Díaz de Campomanes, en Cayés, y la Torre de Pruvia. Estos tres últimos requieren de una intervención, advierte, mientras otros elementos, como la casa de la Bérvola, el palacio de Cañe o las casas tradicionales mariñanas están ya en vías de desaparición.

Completan los Cartafueyos de este año los artículos "El paisaje vegetal de Llanera", de Tomás Emilio Díaz; "El mundo agrario en el norte de España: cultura campesina, agroindustria (monocultivos) y agricultura orgánica", de Juan José Mangas; "La administración territorial de Llanera (Asturias) en los siglos XII-XIII: obispos, tenentes, encomenderos, merinos y jueces", de Jesús Antonio González; "Guerra Civil, Fosas Comunes y Víctimas llanerenses", de Chema Martínez; "Caídos del cielo. Crónica de un inesperado descenso: el forzoso aterrizaje de un bombardero estadounidense en La Morgal, 1943", de Alberto Álvarez Uría; "Rondiella en el recuerdo", de Abel González, y la continuación del proyecto literario-musical "Ellas: música en Llanera con nombre de mujer", a cargo de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela de Música, además del artículo "Escuela Municipal de Música de Llanera: una poderosa herramienta cultural al servicio de la ciudadanía", de Azucena Pérez.

La revista se puede adquirir a un precio de doce euros en la librería Parquesol de Posada de Llanera.