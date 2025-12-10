Renace la Asociación de Mujeres de Llanera: "Queremos ser un punto de encuentro donde todas tengamos cabida"

El Centro Social de Posada acogió este miércoles, de nuevo, una reunión de la Asociación de Mujeres de Llanera. El colectivo, que retoma su actividad, llevaba más de cinco años de parón. "Con la llegada de la pandemia, que nos puso a todas la vida patas arriba, también esta asociación se vio afectada, paralizando las reuniones y las actividades que más tarde ya no se recuperarían", recordó la nueva presidenta Anaya Caraduje. Junto a ella, la junta directiva cuenta también con Isabel Fernández, secretaria, Isabel Fernández Otero, tesorera, y Sonia Vega, Leire Peña y Mari Carmen González como vocales.

La asociación tenía antes del último parón una larga trayectoria al servicio de las mujeres del concejo y "somos conscientes de que durante este tiempo, muchas echaron en falta esta asociación como lugar de encuentro y es por eso que decidimos volver a ponerla en marcha".

El objetivo es claro. "Nuestra intención es revitalizar este espacio ya existente, donde todas las mujeres tengamos cabida y podamos encontrarnos, compartir intereses comunes, aprender cosas nuevas, brindar nuestra experiencia y apoyarnos", explicó Caraduje. Y aclaró que "no somos amas de casa, sino mujeres que quieren disponer de un lugar al que recurrir para completar nuestro tiempo de ocio, para informarnos sobre cuestiones sociales, para poner en común nuestras dudas, nuestros conocimientos y donde todas estemos conectadas".

Retomar las actividades

El colectivo aún está pendiente de terminar algunos de los trámites burocráticos que implican formar cualquier tipo de asociación. Aun así, por sus cabezas ya rondan muchas ideas. Lo primero de todo, "sería volver a retomar aquellas actividades que más éxito tenían, como el ganchillo, el teatro, las excursiones y las salidas culturales", señaló Caraduje. Pero también contemplan organizar charlas, sobre todo, sobre salud, cuidados, igualdad y todos aquellos temas que nos afectan y nos interesan".

El acto de presentación, al que acudieron alrededor de una veintena de personas, contó con la presencia de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, los concejales del equipo de gobierno Beatriz Ruiz y David del Pozo, la concejala del Partido Popular Belén Rodríguez, y la anterior presidenta de la Asociación de Mujeres de Llanera, Leontina Alonso, "Tinina".

La regidora señaló que "como primera mujer alcaldesa de Llanera estoy muy contenta de este regreso, porque yo viví esta asociación cuando era más joven". "Mi madre perteneció a ella y sé de primera mano todo lo que Tinina trabajó, junto a su junta directiva para sacarla adelante, y el impacto que tuvo en el concejo". Añadió, además, que antes incluso de ser concejala, "colaboré en numerosas ocasiones con la cabalgata, a través del grupo de baile".

Apuntó que cuentan con el apoyo total por parte del Ayuntamiento y aseguró que "retomar las actividades de este colectivo es algo necesario y muy importante tanto para el Consistorio, las mujeres llanerenses y el concejo en general".

Además de esta primera toma de contacto, las asistentes pudieron disfrutar de una merienda con empanada, bizcochos caseros y aperitivos dulces y salados.