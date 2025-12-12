Magdalenas de turrón o arbolitos de hojaldre en la "Navidad Joven" de Llanera, con talleres de cocina, adornos, velas, varios días de cine y juegos de rol
Las actividades, gratuitas, dirigidas a públicos de 12 a 20 años, se desarrollan en Posada, Lugo y Soto
Talleres de cocina para preparar magdalenas de turrón o arbolitos de hojaldre, actividades para aprender a customizar paraguas, elaborar adornos navideños, velas o jugar al rol. Son solo algunas de las propuestas del amplio y variada plan de la "Navidad Joven" de Llanera, que llega cargada de oferta de ocio para público de 12 a 20 años para estas fechas festivas.
Lo que sigue es el programa, día a día, que se desarrollará del 22 de diciembre al 7 de enero en distintos puntos del municipio.
-22 de diciembre
De 17.00 21.00 horas: juegos de rol en el centro social de Lugo de Llanera.
De 17.00 a18.00 horas: taller de cocina “magdalenas de turrón” en el espacio joven de Soto de Llanera.
-23 de diciembre
De 17.00 a 18.00 horas: taller de macramé navideño en el centro social de Lugo de Llanera.
-26 de diciembre
De 17.00 a 18.30 horas: taller de adornos navideños con resina en el espacio joven de Soto de Llanera.
19.30 horas: Cine con "Cazafantasmas imperio helado" en la Casa Participa (Posada).
-27 de diciembre
De 17.00 a 19.00 horas: taller de customización de paraguas en la Casa Participa (Posada).
-28 de diciembre
De 17.00 a 21.00 horas: juegos de rol en el centro social de Lugo de Llanera.
De 17.00 a 19.00 horas: taller de customización de paraguas en la Casa Participa (Posada).
-29 de diciembre
De 17.00 a 21.00 horas: juegos de rol en el centro social de Lugo de Llanera.
De 17.00 a 18.00 horas: taller de adornos navideños en el Espacio joven de Soto de Llanera.
-30 de diciembre
De 17.00 a 18.00 horas: taller de cocina de arbolitos de hojaldre en el centro social de Lugo de Llanera.
-2 de enero
De 17.00 a 18.30 horas: Taller de adornos navideños con resina en el Espacio joven de Soto de Llanera.
19.30 horas: Cine con la película "Wonca" en la Casa Participa (Posada).
-3 de enero
De 17.00 a 19.00 horas: taller de customización de paraguas en la Casa Participa (Posada).
-4 de enero
De 17.00 a 18.30 horas. Taller de velas navideñas en el Espacio joven de Soto de Llanera.
19.30 horas: Cine con "The Marvels" en la Casa Participa (Posada).
17.00 a 21.00 horas: juegos de rol en en el centro social de Lugo de Llanera.
-7 enero
De 17.00 horas a 21.00 horas: "Láser combat xpress" en la pista exterior del IES de Llanera (Posada).
La información para apuntarse en las actividades se ofrece a través de la Oficina Joven de Llanera y las inscripciones, gratuitas en todos los casos, puede formalizarse hasta el día 17 de diciembre (mail y teléfonos de contacto: oij@llanera.es/ 673909688 – 985773005)
