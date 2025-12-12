Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magdalenas de turrón o arbolitos de hojaldre en la "Navidad Joven" de Llanera, con talleres de cocina, adornos, velas, varios días de cine y juegos de rol

Las actividades, gratuitas, dirigidas a públicos de 12 a 20 años, se desarrollan en Posada, Lugo y Soto

Taller de cocina infantil durante una actividad con escolares de Llanera, en una imagen de archivo.

Taller de cocina infantil durante una actividad con escolares de Llanera, en una imagen de archivo. / LNE

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Talleres de cocina para preparar magdalenas de turrón o arbolitos de hojaldre, actividades para aprender a customizar paraguas, elaborar adornos navideños, velas o jugar al rol. Son solo algunas de las propuestas del amplio y variada plan de la "Navidad Joven" de Llanera, que llega cargada de oferta de ocio para público de 12 a 20 años para estas fechas festivas.

Lo que sigue es el programa, día a día, que se desarrollará del 22 de diciembre al 7 de enero en distintos puntos del municipio.

-22 de diciembre

De 17.00 21.00 horas: juegos de rol en el centro social de Lugo de Llanera.

De 17.00 a18.00 horas: taller de cocina “magdalenas de turrón” en el espacio joven de Soto de Llanera.

-23 de diciembre

De 17.00 a 18.00 horas: taller de macramé navideño en el centro social de Lugo de Llanera.

-26 de diciembre

De 17.00 a 18.30 horas: taller de adornos navideños con resina en el espacio joven de Soto de Llanera.

19.30 horas: Cine con "Cazafantasmas imperio helado" en la Casa Participa (Posada).

-27 de diciembre

De 17.00 a 19.00 horas: taller de customización de paraguas en la Casa Participa (Posada).

-28 de diciembre

De 17.00 a 21.00 horas: juegos de rol en el centro social de Lugo de Llanera.

De 17.00 a 19.00 horas: taller de customización de paraguas en la Casa Participa (Posada).

-29 de diciembre

De 17.00 a 21.00 horas: juegos de rol en el centro social de Lugo de Llanera.

De 17.00 a 18.00 horas: taller de adornos navideños en el Espacio joven de Soto de Llanera.

-30 de diciembre

De 17.00 a 18.00 horas: taller de cocina de arbolitos de hojaldre en el centro social de Lugo de Llanera.

-2 de enero

De 17.00 a 18.30 horas: Taller de adornos navideños con resina en el Espacio joven de Soto de Llanera.

19.30 horas: Cine con la película "Wonca" en la Casa Participa (Posada).

-3 de enero

De 17.00 a 19.00 horas: taller de customización de paraguas en la Casa Participa (Posada).

-4 de enero

De 17.00 a 18.30 horas. Taller de velas navideñas en el Espacio joven de Soto de Llanera.

19.30 horas: Cine con "The Marvels" en la Casa Participa (Posada).

17.00 a 21.00 horas: juegos de rol en en el centro social de Lugo de Llanera.

-7 enero

De 17.00 horas a 21.00 horas: "Láser combat xpress" en la pista exterior del IES de Llanera (Posada).

La información para apuntarse en las actividades se ofrece a través de la Oficina Joven de Llanera y las inscripciones, gratuitas en todos los casos, puede formalizarse hasta el día 17 de diciembre (mail y teléfonos de contacto: oij@llanera.es/ 673909688 – 985773005)

