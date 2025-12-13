Obispos, merinos y jueces, cultura campesina, paisaje y palacios: «Cartafueyos» tiene un nuevo número y llega cargado de historia de Llanera

El espacio escénico Plaza de la Habana, en Posada, acogió este viernes por la tarde la presentación de un nuevo número de «Cartafueyos de Llanera», publicación anual dirigida por Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), y que aborda asuntos relacionados con la historia y el patrimonio local.

En esta ocasión, Rodríguez aporta a la revista un artículo sobre "La situación del patrimonio histórico-artístico en Llanera. Algunos casos que requieren especial atención". "Rondiella en el recuerdo", de Abel González, "La administración territorial de Llanera (Asturias) en los siglos XII-XIII: obispos, tenentes, encomenderos, merinos y jueces", de Jesús Antonio González; "El paisaje vegetal de Llanera", de Tomás Emilio Díaz, o "El mundo agrario en el norte de España: cultura campesina, agroindustria (monocultivos) y agricultura orgánica", de Juan José Mangas también forman parte del nuevo número de la publicación.

Más de 200 páginas

La completan los textos e investigaciones sobre "Guerra Civil, Fosas Comunes y Víctimas llanerenses", de Chema Martínez, o "Caídos del cielo. Crónica de un inesperado descenso: el forzoso aterrizaje de un bombardero estadounidense en La Morgal, 1943", de Alberto Álvarez Uría.

Un momento del acto. / N. F.

A estos se unen la continuación del proyecto literario-musical "Ellas: música en Llanera con nombre de mujer", de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela de Música, además de "Escuela Municipal de Música de Llanera: una poderosa herramienta cultural al servicio de la ciudadanía", artículo de Azucena Pérez.

Se trata de un volumen con más de 200 páginas y la revista se puede adquirir a un precio de doce euros en la librería Parquesol, en Posada de Llanera.

Al acto acudió la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, que participó en la presentación junto a los autores.