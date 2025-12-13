Obispos, merinos y jueces, cultura campesina, paisaje y palacios: «Cartafueyos» tiene un nuevo número y llega cargado de historia de Llanera
El espacio escénico Plaza de La Habana acogió la presentación de la revista que dirige Ramón Rodríguez
El espacio escénico Plaza de la Habana, en Posada, acogió este viernes por la tarde la presentación de un nuevo número de «Cartafueyos de Llanera», publicación anual dirigida por Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), y que aborda asuntos relacionados con la historia y el patrimonio local.
En esta ocasión, Rodríguez aporta a la revista un artículo sobre "La situación del patrimonio histórico-artístico en Llanera. Algunos casos que requieren especial atención". "Rondiella en el recuerdo", de Abel González, "La administración territorial de Llanera (Asturias) en los siglos XII-XIII: obispos, tenentes, encomenderos, merinos y jueces", de Jesús Antonio González; "El paisaje vegetal de Llanera", de Tomás Emilio Díaz, o "El mundo agrario en el norte de España: cultura campesina, agroindustria (monocultivos) y agricultura orgánica", de Juan José Mangas también forman parte del nuevo número de la publicación.
Más de 200 páginas
La completan los textos e investigaciones sobre "Guerra Civil, Fosas Comunes y Víctimas llanerenses", de Chema Martínez, o "Caídos del cielo. Crónica de un inesperado descenso: el forzoso aterrizaje de un bombardero estadounidense en La Morgal, 1943", de Alberto Álvarez Uría.
A estos se unen la continuación del proyecto literario-musical "Ellas: música en Llanera con nombre de mujer", de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela de Música, además de "Escuela Municipal de Música de Llanera: una poderosa herramienta cultural al servicio de la ciudadanía", artículo de Azucena Pérez.
Se trata de un volumen con más de 200 páginas y la revista se puede adquirir a un precio de doce euros en la librería Parquesol, en Posada de Llanera.
Al acto acudió la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, que participó en la presentación junto a los autores.
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- El mejor pote de Asturias puede estar en Llanera (y se elabora en un establecimiento de solera)
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- La demoledora reflexión del exalcalde socialista de Llanera: 'Este no es el PSOE que yo conocí, es hora de que alguien diga basta
- Si buscas empleo en Llanera, aquí hay una oportunidad: estas son las ofertas lanzadas por el Ayuntamiento
- Con mucha berza y pocas fabas', la receta del mejor pote de Asturias, que se hace en Llanera y en los fogones de este restaurante: 'Aprendí la receta de mi madre
- Llanera cierra el año con fuertes subidas en el precio de la vivienda (y ya supera a Siero): estas son las cifras
- Así será 'el último baile' del Boombastic en Llanera: un 'parque temático' con diez escenarios a los que se subirán 60 artistas (de María Becerra a Hijos de la Ruina)