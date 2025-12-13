El PP de Llanera reconoce a sus concejales: "Cada uno, desde su tiempo y sus circunstancias, aportó algo valioso"

Desde 1979 hasta el día de hoy un total de "32 concejales del Partido Popular han servido a Llanera" y "cada uno desde su tiempo y sus circunstancias, aportó algo valioso". La cifra y las palabras de homenaje las dijo ayer el presidente del PP llanerense Silverio Argüelles. Fue durante el acto organizado en la noche de este viernes para reconocer a los ediles que trabajaron en favor del concejo en la etapa democrática y en el que además de poner en valor su labor, hubo mensajes políticos y referencias a la próxima cita electoral, la de las autonómicas y las municipales. "Ojo: 2027 está más cerca de lo que pensamos", dijo Argüelles, que también es portavoz municipal y diputado en el Congreso.

"En política se habla mucho de números, de resultados y de cargos. Pero noches como esta nos recuerdan que, por encima de todo, este proyecto va de personas. El centro-derecha en Asturias ha pasado por momentos difíciles, y en Llanera también. Pero hoy, gracias al liderazgo de nuestro presidente Álvaro Queipo, volvemos a remar todos en la misma dirección.Y eso es imprescindible para ganar las elecciones y, sobre todo, para gobernar. Porque tocar el gobierno no es gobernar: para gobernar hace falta un partido unido, fuerte y cohesionado. Gobernar es escuchar a los vecinos y hablar de sus problemas reales, no de propaganda. Eso es lo que distingue al Partido Popular, un partido donde cabe todo el mundo. Siempre hemos tenido distintas sensibilidades y eso, lejos de debilitarnos, nos hace más fuertes", indicó Argüelles.

"Era de justicia reconocerlo"

Hubo mención a los concejales que lo fueron en Llanera y recuerdo especial para los ya fallecidos: Juan Carlos Hevia, Guillermo Bravo, Corsino Llana, Pedro Guisasola, Enrique Díaz, Mercedes Maquinay y Nieves García. E intervenciones del exalcalde Avelino Sánchez y del edil más veterano, Ramón Arias. "Gracias a todos ellos, a los que estáis hoy aquí, a los que no están, y a quienes ya no pueden acompañarnos, el Partido Popular de Llanera es lo que es hoy y era de justicia reconocerlo", dijo el presidente del PP llanerense.

De los 32 ediles del PP que ha tenido Llanera en democracia, ayer se pudo homenajear a 24, teniendo en cuenta que algunos han fallecido o no pudieron acudir.

"Creer en el proyecto"

No faltó en el acto, con más de un centenar de asistentes, la crítica al adversario político, en Asturias, y en Llanera, y la reivindicación de la "necesidad de un cambio" que "sólo puede venir de la mano del Partido Popular". Argüelles incidió en que el concejo tiene "un gobierno más pendiente de su imagen que de los problemas de la gente". "Pero Llanera merece más. Merece ambición, proyecto y una hoja de ruta clara. No basta con ser un buen lugar para vivir: tenemos que convertir a Llanera en el mejor lugar para vivir. Tenemos todos los ingredientes: economía, talento, ubicación, tejido asociativo, medio rural … Solo nos falta lo más importante: un buen gobierno.Y un buen gobierno no se promete, se construye. No se trata de vender milagros, sino de crear realidades. Y todas esas realidades se sostienen sobre algo fundamental: las personas que han creído en este proyecto durante décadas. Por eso hoy rendimos este homenaje tan especial", consideró.

Disculpó la ausencia del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, indispuesto, y destacó que "el Partido Popular de Asturias basa su proyecto en el municipalismo". "Y no es por casualidad, Álvaro Queipo es un firme defensor de lo local, ha sido concejal, sabe lo que es pelear cada día por los vecinos, y eso se nota. Y permitidme una petición final: creed en este proyecto. En el de Álvaro Queipo, en el de Alberto Núñez Feijóo y en el mío", señaló.

Felicitación navideña

Pidió también a los presentes que ayuden a "que cada día más gente vuelva a confiar en el Partido Popular" porque "cuando gobierna el PP, le va bien a España, le va bien a Asturias y le va bien a Llanera". Argüelles, que felicitó las próximas fiestas navideñas a los asistentes, contó en el acto con representación autonómica, con la diputada Sandra Camino, y acudió también el senador José Manuel Rodríguez, "Lito", vicepresidente autonómico de Política Territorial y presidente del PP de Mieres. Acudieron asimismo Mario Arias, teniente de alcalde de Oviedo y, entre otros, la presidenta del PP de Las Regueras, Orfelina Suárez.