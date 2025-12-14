Normagrup exporta a 52 países: así es el líder en alumbrado de emergencia que tiene cinco edificios en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera

Cuarenta millones de euros de facturación anual, cinco marcas comerciales, más de doscientos empleados, un centro productivo con cinco edificios que ocupan 60.000 metros cuadrados, tres filiales internacionales y 52 países a los que exporta. Son los números de la firma Normagrup, radicada en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, y que figuran en la memoria de sostenibilidad que la compañía ha hecho pública recientemente.

La firma, líder en fabricación de alumbrado de emergencia, iluminación, sistemas hospitalarios y detectores de incendios y gases desde las instalaciones de Llanera, es una de las compañías más destacadas de su sector en materia de innovación, desarrollando tecnologías de iluminación propias "orientadas al cuidado integral de las personas, mejorando su seguridad, salud y bienestar".

Entre otros aspectos de sus productos, destacan los relativos a la iluminación definida específicamente para entornos hospitalarios, colegios o distintos tipos de establecimientos.

Reducción de la huella de carbono

La memoria de sostenibilidad elaborada por los responsables de Normagrup recoge los datos correspondientes al ejercicio 2024. Es el primer documento de sus características de la compañía, que la realiza de manera voluntaria en una iniciativa para poner de manifiesto su compromiso en este aspecto. Entre otros detalles, indica que en el ámbito ambiental "dimos un paso firme hacia la descarbonización, logrando una reducción del 4 por ciento en nuestra huella de carbono respecto a 2023".

Luz saludable y otros desarrollos de NormaGrup: así es la gran firma líder del sector con sede en Llanera / NormaGrup

Normagrup señala que este hito es el fruto directo "de la transición hacia maquinaria productiva más innovadora y eficiente, optimizando procesos clave y minimizando el consumo energético en nuestros procesos".

Showroom con escenarios reales

La firma incide asimismo en que su estrategia de producto "se centra rigurosamente en el ecodiseño". Por un lado, priorizando "la optimización de la eficiencia energética de nuestras luminarias, la selección de materiales más sostenibles y la minimización de componentes". Por otro, aplicando principios de economía circular, "incorporamos activamente principios de durabilidad y reparabilidad", y procesos de fabricación de bajo impacto ambiental.

"Fabricamos, investigamos y diseñamos en Asturias" es uno de los lemas destacados de la compañía, que cuenta con el Normagrup Tech Center, un espacio para experimentar y aprender. Este lugar dispone de un auditorio con capacidad para sesenta personas, laboratorios y un "showroom" de más de mil metros cuadrados donde se muestra con escenarios reales el tipo de iluminación más adecuado a cada tipo de estancia según los usos que se le dé a cada una.