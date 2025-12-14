Tres décadas de batalla, apoyo y esperanza frente a la esclerosis: Llanera acogió el acto conmemorativo del aniversario de la AEM

La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AEM) celebró ayer, 13 de diciembre, su 30.º aniversario con un acto conmemorativo en el restaurante Peña Mea, en Llanera, al que asistieron socios, familias y colaboradores, y que contó con la presencia de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

Durante la ceremonia se repasó la trayectoria de la entidad, que desde su fundación ha promovido la atención integral a las personas con esclerosis múltiple, la sensibilización social y el apoyo a las familias. Lastra subrayó el papel del tejido asociativo en Asturias y felicitó a la organización por "cumplir 30 años defendiendo derechos, acompañando vidas y sembrando esperanza", en referencia a la labor de acompañamiento, talleres y espacios de escucha que complementan la asistencia sanitaria y social.

La delegada reafirmó el respaldo del Gobierno a las políticas de discapacidad, dependencia e investigación, con el objetivo de avanzar en diagnósticos, tratamientos y calidad de vida. En su intervención, apeló al "compromiso humano de no dejar a nadie atrás" y puso en valor el trabajo de la junta directiva y del voluntariado. La asociación insistió en que el reto de futuro pasa por reforzar recursos y alianzas para sostener los programas de autonomía personal, apoyo psicológico y sensibilización comunitaria.

El acto concluyó con un reconocimiento a los miembros históricos de la entidad y un agradecimiento expreso a quienes han impulsado su desarrollo durante estas tres décadas.