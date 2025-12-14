Tres décadas de batalla, apoyo y esperanza frente a la esclerosis: Llanera acogió el acto conmemorativo del aniversario de la AEM
La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, reafirma en Llanera el respaldo institucional en la cita de la Asociación de Esclerosis Múltiple
La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AEM) celebró ayer, 13 de diciembre, su 30.º aniversario con un acto conmemorativo en el restaurante Peña Mea, en Llanera, al que asistieron socios, familias y colaboradores, y que contó con la presencia de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.
Durante la ceremonia se repasó la trayectoria de la entidad, que desde su fundación ha promovido la atención integral a las personas con esclerosis múltiple, la sensibilización social y el apoyo a las familias. Lastra subrayó el papel del tejido asociativo en Asturias y felicitó a la organización por "cumplir 30 años defendiendo derechos, acompañando vidas y sembrando esperanza", en referencia a la labor de acompañamiento, talleres y espacios de escucha que complementan la asistencia sanitaria y social.
La delegada reafirmó el respaldo del Gobierno a las políticas de discapacidad, dependencia e investigación, con el objetivo de avanzar en diagnósticos, tratamientos y calidad de vida. En su intervención, apeló al "compromiso humano de no dejar a nadie atrás" y puso en valor el trabajo de la junta directiva y del voluntariado. La asociación insistió en que el reto de futuro pasa por reforzar recursos y alianzas para sostener los programas de autonomía personal, apoyo psicológico y sensibilización comunitaria.
El acto concluyó con un reconocimiento a los miembros históricos de la entidad y un agradecimiento expreso a quienes han impulsado su desarrollo durante estas tres décadas.
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- La demoledora reflexión del exalcalde socialista de Llanera: 'Este no es el PSOE que yo conocí, es hora de que alguien diga basta
- Con mucha berza y pocas fabas', la receta del mejor pote de Asturias, que se hace en Llanera y en los fogones de este restaurante: 'Aprendí la receta de mi madre
- Llanera cierra el año con fuertes subidas en el precio de la vivienda (y ya supera a Siero): estas son las cifras
- Así será 'el último baile' del Boombastic en Llanera: un 'parque temático' con diez escenarios a los que se subirán 60 artistas (de María Becerra a Hijos de la Ruina)
- Bonielles hace pueblo en Llanera: una comida de récord para homenajear a las mujeres más veteranas
- El 'pote perfecto' se come en un restaurante a pie de carretera a 20 minutos de Oviedo: 'Que estén bien proporcionada la berza y la patata, y si se pone faba, que sea testimonial