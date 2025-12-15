El proyecto ADN (Asturies Deporte y Naturaleza), recala en Llanera, que acogió un foro para revitalizar las modalidades autóctonas de bolos

La Casa de la Cultura de Lugo de Llanera fue escenario del foro para la recuperación y puesta en valor de las modalidades autóctonas de bolos de la cornisa cantábrica, celebrado dentro del proyecto ADN, Asturies Deporte y Naturaleza, impulsado por la Dirección General de Deportes del Principado, en el marco de la distinción de Región Europea del Deporte que Asturias ostenta este año. El encuentro, titulado "La Xuntaza", reunió a representantes institucionales, federativos, deportistas y aficionados con un objetivo común: reflexionar sobre el presente y el futuro de los bolos como patrimonio cultural y deportivo.

La jornada comenzó por la mañana con dos mesas redondas moderadas por el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Lucas Blanco. En la primera, centrada en la salud de los bolos y los deportes tradicionales, participaron José Ángel Hoyos, presidente de la Fundación de Bolos de Cantabria; Isidro Costas, presidente de la Federación Gallega y vicepresidente de la Española; y Sara Rodríguez, vicepresidenta de la Federación Asturiana. Hoyos avanzó la intención de crear una ruta inspirada en el Camino de Santiago que permita a los peregrinos conocer y practicar distintas modalidades de bolos, una iniciativa que esperan lanzar el próximo año. Los tres coincidieron en la necesidad de acercar este deporte a los colegios. "Es un juego muy bonito, pero peligra por falta de relevo", alertó Rodríguez, mientras Costas lamentó que "en las ciudades de Galicia nadie sabe que esto se juega en los pueblos".

La segunda mesa, titulada "Los bolos: mirada al futuro", contó con la jugadora y profesora de bolo palma Miriam Velarde, la jugadora de bolo celta Rocío Menéndez y Valentín Estrada, responsable de la sección de cuatreada del Grupo Covadonga de Gijón. Los ponentes analizaron las dificultades para atraer a la juventud y propusieron medidas como la formación específica de monitores, la capacitación del profesorado de Educación Física y una mayor presencia mediática. "Si los niños lo ven en la tele, les apetecerá más jugar", señaló Menéndez.

Por la tarde, el foro se trasladó al Centro de Deportes de La Morgal, donde se celebró una competición amistosa tipo gymkana que combinó modalidades como cuatreada, bolo palma, bolo celta o vaqueiro. Los asistentes disfrutaron practicando y compartiendo experiencias, agradecieron la iniciativa a la directora general de Deportes, Manuela Fernández, y se emplazaron a repetir encuentros similares. "Tenemos que jugar más juntos", fue una de las conclusiones de una jornada que contó con la presencia de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y que reforzó el compromiso con la conservación de los bolos como seña de identidad de la cornisa cantábrica.