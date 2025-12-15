"Notas de Navidad", estreno en Llanera: así es el espectáculo que "Los Pintores" subirán al escenario de la Plaza de La Habana

"Notas de Navidad" se estrenará oficialmente el día 26 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Espacio Escénico Plaza de La Habana. Se trata de una propuesta del Grupo Teatro Los Pintores, de Llanera, que dará un pequeño avance, a modo de preestreno, el día 23 en el teatro de la Biblioteca Pérez de Ayala de Oviedo.

"¿Es la Navidad un tiempo de armonía o un estallido de fiesta, luces, colores y alegría? Con esa pregunta como punto de partida, el Grupo Teatro Los Pintores presenta 'Notas de Navidad”' un espectáculo que combina villancicos, bailes, títeres y la magia de la luz negra, para invitar al público a descubrir el verdadero espíritu navideño", se destaca en la promoción de la propuesta.

El espectáculo lleva a escena a dos pajes que "acompañados de notas musicales conducirán un viaje lleno de humor y emoción". "A través de un retablo de luz y color, narrarán la travesía de los Reyes Magos en busca de la estrella que les guiará hasta el niño destinado a ser rey, así como el camino de María y José hasta el pesebre donde tendrá lugar el nacimiento", señala la sinopsis sobre "Notas musicales".

Estos artistas llanerenses cerrarán además este año con presentaciones en el Festival de Títeres de Sevilla, así como en León, Cádiz, Córdoba, Guadalajara y diversos espacios de Asturias.

"El grupo reafirma con esta propuesta su compromiso con el aprendizaje continuo del arte de los títeres y su profundo interés por compartirlo con el público de Llanera y con todas las familias, grandes y pequeñas, que disfrutan de la magia del teatro", destacan los integrantes de este grupo con sede en el municipio llanerense.