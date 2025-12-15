Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talentos Diversos celebró su primer encuentro de participación ciudadana en Llanera

Un momento del encuentro.

Un momento del encuentro. / T. D.

La Fundación Talentos Diversos celebró en Llanera el que ha sido su primer encuentro de participación ciudadana. Con el título de "Rural y Diverso: talento que une", la jornada estuvo abierta a la comunidad para acercar "la realidad de las personas con discapacidad, romper estereotipos y poner en valor el talento existente en el entorno rural, desde una mirada basada en el empoderamiento, la participación activa y el trabajo en equipo".

Acudieron profesionales de la entidad y ciudadanía en general, "en un espacio pensado para el diálogo, el aprendizaje compartido y la convivencia". Hubo una charla–coloquio en la que intervinieron miembros del equipo del colectivo, quienes explicaron el enfoque integral con el que se trabaja, "combinando acompañamiento emocional, formación y expresión artística para favorecer la autonomía, la toma de decisiones, con una participación muy destacada de los chicos de Talentos Diversos.

Talentos Diversos celebró su primer encuentro de participación ciudadana en Llanera

Normagrup exporta a 52 países: así es el líder en alumbrado de emergencia que tiene cinco edificios en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera

