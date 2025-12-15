Talentos Diversos celebró su primer encuentro de participación ciudadana en Llanera
La Fundación Talentos Diversos celebró en Llanera el que ha sido su primer encuentro de participación ciudadana. Con el título de "Rural y Diverso: talento que une", la jornada estuvo abierta a la comunidad para acercar "la realidad de las personas con discapacidad, romper estereotipos y poner en valor el talento existente en el entorno rural, desde una mirada basada en el empoderamiento, la participación activa y el trabajo en equipo".
Acudieron profesionales de la entidad y ciudadanía en general, "en un espacio pensado para el diálogo, el aprendizaje compartido y la convivencia". Hubo una charla–coloquio en la que intervinieron miembros del equipo del colectivo, quienes explicaron el enfoque integral con el que se trabaja, "combinando acompañamiento emocional, formación y expresión artística para favorecer la autonomía, la toma de decisiones, con una participación muy destacada de los chicos de Talentos Diversos.
