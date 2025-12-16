Llanera amplía las citas presenciales para consultar el Plan General y llegará a las 480 para favorecer la información a los ciudadanos

El Ayuntamiento de Llanera contabilizará hasta 480 citas de atención al público para realizar consultas sobre el Plan General de Ordenación (PGO) del concejo, que se encuentra en información pública. A esta cifra se llegará tras decidir el gobierno local ampliar el número disponible para así dar cabida a más vecinos o interesados que deseen preguntar sus dudas o conocer algún aspecto sobre el planeamiento. Además de las ya realizadas o agendadas, se abren 40 más que se desarrollarán entre diciembre y enero.

La cita previa para acudir a las consultas se puede solicitar vía telefónica llamando al 985773496, o bien a través de la web municipal (www.llanera.es), seleccionado día y hora en el calendario habilitado en el apartado "Tramitación PGO2023-2026". Las consultas estarán asistidas por personal técnico del Consistorio en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal, en Posada.

"Con esta ampliación de consultas, la Oficina Técnica Municipal registrará un total de 480 citas presenciales. En importante recordar que la presentación de alegaciones no precisa cita previa, y puede realizarse a través de cualquiera de los registros municipales y de la sede electrónica", subrayaron desde el Ayuntamiento.

El gobierno local también indicó que desde los servicios técnicos municipales "se agradece el uso responsable de las citas presenciales para para garantizar una atención eficiente y eficaz a la ciudadanía".

Por otra parte, tal y como indica el Ayuntamiento, toda la información relativa a los documentos de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico están disponibles para su consulta y descarga por parte de la ciudadanía en la web municipal, también en el apartado "Tramitación PGO 2023-2026".

La labor para favorecer la explicación del Plan General se completa con las charlas informativas que de manera paralela está realizando el Ayuntamiento en distintas localidades. Así, este miércoles, 17 de diciembre, a las 19.30 horas, hay una en el centro social de Ferroñes. El jueves 18, a las 12.00 horas, tiene lugar otra en el centro social de Santa Cruz.

En enero hay otras dos charlas: una el miércoles día 7 en el centro social de Villabona y otra el día 14 en el de Pruvia. Ambas son a las 19.30 horas. Todas las imparte la arquitecta municipal Carmen Muñoz.