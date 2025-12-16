El mercadillo de Llanera tendrá quince puestos: estas son las fechas para la inminente cita navideña

El mercadillo de Navidad de Llanera contará con un total de 15 puestos de textil, comida, regalos o bisutería entre otros muchos productos. La cita se celebra este año en el espacio escénico Plaza de la Habana, tras varias ediciones al aire libre, y en una carpa en el parque Cuno Corquera de Posada, regresando así a sus orígenes. El Ayuntamiento confía en que sea de nuevo un éxito de público y ventas, a salvo del mal tiempo y en un espacio más cómodo para todos.

La esperada cita se abrirá este viernes a las 17.00 horas, hasta las 21.00. El sábado 20 de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00, y el domingo 21 de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Todos los productos a la venta estarán relacionados con temática navideña, haciendo de este mercadillo un punto de encuentro ideal para las compras de los ayudantes de Papá Noel y los Reyes Magos.

Además, se espera que como en ediciones anteriores haya actividades paralelas de animación para todos los asistentes.