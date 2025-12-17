Un "cuento navideño" en Soto de Llanera: estas son las actividades organizadas por los vecinos para las fiestas
La urbanización convoca una nueva edición del concurso de casas adornadas y encenderá su abeto este viernes
Soto de Llanera cuenta las horas para convertirse en todo un cuento de Navidad. La urbanización tiene en marcha un completo programa de actividades para los próximos días con citas tan esperadas como el concurso de decoración navideña organizado por la comunidad de vecinos tras el éxito del año pasado, al que están llamados a participar todos los que lo deseen en dos categorías: individual y a la mejor calle.
El plazo de inscripción finaliza este viernes, día 19, y el periodo de valoración por parte del jurado de las viviendas inscritas tendrá lugar los días 27 y 28. Esos días las viviendas tienen que tener toda la decoración e iluminación para que el jurado pueda valorarlas correctamente y proceder a entregar los premios, consistentes en trofeos y cestas navideñas. Asimismo se sortearán regalos entre todos los participantes.
Además, la comunidad y la Asociación de Vecinos organizan también para las 19.00 horas de este viernes el encendido del abeto del parque municipal, al que seguirá una chocolatada y champanada para todos los asistentes con el objetivo de estrechar lazos entre los residentes.
Durante los días navideños permanecerá expuesto en el espacio del centro comercial un nacimiento creado por los integrantes del club de ganchillo, en el que llevan muchas semanas trabajando con gran ilusión y que será una sorpresa para todos los que se acerquen a visitarlo. Y los más pequeños han podido disfrutar también estas semanas de varios talleres navideños para elaborar postales y botellas sensoriales para jugar, decoraciones para el árbol y bolsas navideñas.
La diversión continuará con la proyección de la película "Klaus", el 22 de diciembre a las 19.00 horas en el pasillo del área comercial, con mantas, cojines y palomitas para los niños, con aforo limitado. Y el día 3 de enero, visitará la urbanización el Príncipe Aliatar para recoger las cartas de todos los pequeños y cumplir correctamente sus deseos.
La Asociación de Vecinos han conseguido sumar ya un centenar largo de socios, con el objetivo de hacer piña en una urbanización que ha recibido a muchas nuevas familias jóvenes en los últimos años que están deseando hacer cosas en común. Y la Navidad es un buen momento para ello.
