Llanera pone freno al alcohol al volante: esta es la campaña ideada por el Ayuntamiento

“En estas fiestas recuerda: coche+alcohol no combinan”. Bajo este lema, la concejalía de Salud del Ayuntamiento de Llanera lanza estas navidades una campaña de sensibilización sobre los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol, en colaboración con la hostelería del concejo.

La iniciativa, que se desarrolla a través del Plan Municipal de Promoción de la Salud gestionado por Proyecto Hombre Asturias, se viene realizando desde 2017 en diferentes momentos del año, siempre vinculada a celebraciones y fiestas señaladas como los Exconxuraos, y con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de accidentes en una época especialmente propicia con numerosas cenas y comidas de empresa o reuniones familiares durante las próximas semanas.

El concejal de seguridad y salud, Nicolás Fernández, detalla que "principalmente se busca concienciar a la población sobre los graves efectos de conducir bajo los efectos del alcohol", y por ello, durante los próximos días se distribuirán dípticos, carteles y pegatinas con mensajes de sensibilización e información de la normativa vigente, acompañados de alcoholímetros de un solo uso entre diferentes locales de hostelería del concejo.

El edil responsable insiste en que la colaboración con la hostelería "es esencial para alcanzar el doble objetivo de prevenir y sensibilizar a la población y fomentar la toma de decisiones responsables". Además, se desarrollarán otras actuaciones de información y sensibilización en el ámbito educativo.