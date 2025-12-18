Llanera sin Barreras cierra el año con aumento de socios y reclama relevo generacional para "seguir dando impulso"

Llanera Sin Barreras es todo un referente para las personas con diversidad funcional y movilidad reducida, y puede presumir de cerrar este año con buenos datos: un incremento de socios, hasta llegar a los 190, y más de 60 actividades de sensibilización y participación activa realizadas. Todo un hito para un colectivo "local y no tan grande", señala su secretario Chus Bobes, con muchos objetivos cumplidos y otros en el horizonte. "Vamos paso a paso, queda mucho por hacer pero estamos satisfechos", asegura.

El 2025 que está a punto de finalizar ha sido para ellos "interesante", porque "se han eliminado muchas barreras arquitectónicas y también sociales", con el citado aumento de socios y de actividades a lo largo de los últimos doce meses. "Parece que estamos haciéndolo bien", resume Bobes. La asociación está integrada en la comisión llanerense para la eliminación de barreras, con presencia municipal, de Protección Civil y de la Oficina Técnica, entre otros. Gracias a su labor, y pesar de que no es vinculante, han logrado muchos avances este año: la creación de dos baños para personas ostomizadas en los polideportivos de Lugo y Posada, el rebaje de bordillos en varias calles, la mejora de los pasos de peatones en la Avenida Prudencio Rodríguez de Posada y numerosas actividades educativas para concienciar a los más pequeños y ayudar a la normalización, porque "verse en una silla de ruedas le puede pasar a cualquiera".

En este sentido Chus Bobes se muestra especialmente satisfecho, con una campaña centrada no tanto en charlas sino en actividades como el teatro de sombras o el relato de experiencias personales en primera persona que "llaman mucho la atención de los niños y no deja de sorprendernos lo mucho que aprendemos de ellos", afirma. "Notamos cuando hablamos con ellos cómo han incorporado los términos correctos al lenguaje a la hora de referise a este ámbito, son muy receptivos y se nota", explica el secretario del colectivo.

Sensibilización

Ante el crecimiento de socios, en Llanera Sin Barreras aseguran que les gustaría avanzar en igual medida en "sensibilización a la ciudadanía en general". Para seguir normalizando la diversidad, y que "no miren raro cuando ven a alguien en silla de ruedas, con dificultades de movilidad por problemas de diferente tipo, es neceario seguir mejorando en ello", reflexiona Bobes.

Y también reclama para el nuevo año "que haya un relevo generacional; al final estamos siempre los mismos y necesitaríamos que se sumara gente joven que nos ayudara a seguir trabajando y dando impulso a nuestras actividades". Todo ello debe ir necesariamente de la mano de "una interacción con el resto del movimiento asociativo de Llanera, que es muy amplio", para "poder llegar más lejos, a lugares en los que a lo mejor no vemos las necesidades pero ellos sí".

Y cita un ejemplo urgente: el de la mejora de la senda de Posada a San Cucao. "Si vas en silla de ruedas llega un punto en el que no se puede avanzar y cruzar es imposible; sería necesario un semáforo, señales luminosas, un paso de cebra con bandas de velocidad...", enumera. Y para ello ya se han puesto en contacto con la asociación de vecinos de San Cucao, para continuar avanzando codo con codo en un camino que, aunque aún cuenta con obstáculos, está llamado a estar despejado para todos.