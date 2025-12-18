Llanera suena como los ángeles por Navidad: los alumnos de la Escuela de Música triunfan en su concierto de fin de año

Llevan todo el curso trabajado y subieron este miércoles al escenario del espacio escénico Plaza de la Habana todo su buen hacer. Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Llanera ofrecieron un animado concierto de Navidad, una de sus grandes citas, para dar la bienvenida a las fiestas a todo ritmo.

Pasaron por las tablas todos los estudiantes, con piezas como "Jingle Bells", a cargo de los alumnos de Música y Movimiento 4; "Yo contigo, tú conmigo", de Morat y Soler e interpretado por el conjunto coral; "Cubanita", de Flores Chaviano, a cargo del Aula de Guitarra; "The first Noel", con la agrupación de clarinetes; el mítico "Yesterday", de The Beatles, con el grupo de saxofones o "Waka Waka (This time for Africa)", de Shakira, a cargo del conjunto de acordeones.

Completaron el programa las interpretaciones de "Over the rainbow", de la banda sonora de Mago de Oz, tocada por el taller de música de cine; "El principio de algo", de La La Love You y Samurai, con la agrupación del Aula de Piano y Canto; "Pa ti no estoy" de Rosana, con la guitarras; "Sunny afternoon" de The Kinks, a cargo del taller de Classic Rock; "Horizonte eléctico" de Los Deltanos, y "Ni contigo ni sin ti" de Gallos, interpretadas por lo smiembros del taller de rock, y "Another day" y "Halfway to heaven" de Europe, también con los alumnos de rock.

Una velada que sonó muy bien y con la que se da por finalizado el primer trimestre del curso, entre aplausos y ambiente navideño.