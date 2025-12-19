Un conductor vuelca con su camión a la entrada del polígono de Silvota (Llanera) y logra salir por su propio pie

Aparatoso accidente en Llanera con final feliz. Un conductor ha volcado con su camión a primera hora de esta mañana, a la entrada del polígono de Silvota, pudiendo salir por su propio pie. Según los servicios de Emergencias, el hombre rechazó ser trasladado a un hospital. El suceso tuvo lugar a las 07.48 horas.

Hasta el lugar de los hechos, se desplazó un equipo de bomberos de Asturias con base en La Morgal para hacer tareas de seguridad, así como personal sanitario de Llanera y agentes de la Guardia Civil.