Fanes, en Llanera, monta un belén viviente con cerca de 40 figurantes: así podrás disfrutar del gran escenario navideño

Belén también está en Llanera. Al menos, este sábado por la tarde y en el pequeño núcleo de Fanes, donde la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, junto con amigos y vecinos, convertirá casas, calles y establos en una completa recreación del nacimiento del Niño Jesús. Los trabajos marchan a toda máquina.

Un total de treinta vecinos y nutrido grupo de niños se convertirán en actores por unas horas, en una iniciativa que se celebra por primera vez y que recreará pasajes como la anunciación del arcángel Gabriel a María, el viaje de José y María hasta Belén para cumplir con la obligación de censarse y, finalmente, el nacimiento de Jesús en el portal.

El colectivo lleva ya un tiempo inmerso en los preparativos de su primer belén viviente. Sus integrantes no han dudado en trabajar por unos días como carpinteros, decoradores y costureros para elaborar el atrezo, el vestuario y la ambientación. Todo ello transformará, durante aproximadamente cuatro horas, el pueblo de Fanes en una réplica de Belén.

Tal y como explica Grethel Sánchez, de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, a la que pertenece Fanes, se está aprovechando una quintana de media docena de casas en el pueblo para reproducir el taller de San José, la Anunciación, el viaje parando por las posadas y la zona de Belén, donde habrá un mercado con diferentes puestos: un herrero, un tejedor de cestos, un ceramista, varios pastores y hasta panadero. También habrá un nacimiento y llegarán los Reyes a adorar al Niño.

Un trabajo "sin descanso" con el que "estamos muy ilusionados", reconoce Sánchez, y que cuenta con el apoyo de Artextil y del Ayuntamiento de Llanera, con el objetivo de ofrecer a los asistentes "una experiencia llena de sorpresas", señalan.

El acceso será gratuito, aunque limitado a ochenta personas en total, organizadas en pases de veinte asistentes cada uno. El objetivo es que todos puedan disfrutar con calma de los detalles de la representación. Las redes sociales de la asociación indican el procedimiento a seguir para las reservas de un modo similar a la actividad realizada en la celebración del Samahín. Habrá cuatro pases con entrada reservada previamente a las 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas, se puede reservar hasta este viernes y los organizadores animan a todos los que se acerquen a hacerlo vestidos de pastorcillos o de personajes de la época para sumergirse en el ambiente navideño. Y aunque no se cobrará entrada, sí se pedirá un donativo a los asistentes al final de la actividad, con el que se regalará un detalle artesano elaborado por los propios vecinos para que se lleve de recuerdo. "Si sale bien, seguiremos haciéndolo”, prometen.

No será el belén viviente la única cita navideña en una parroquia que vive estas fechas de modo muy especial. Este domingo, el centro social acogerá la visita de Papá Noel, que, a partir de las 16:30 horas, escuchará las peticiones de pequeños y mayores. El Ayuntamiento de Llanera pondrá el broche musical a la jornada, ya que la visita coincide con la celebración del baile mensual que se organiza habitualmente en el centro social.

El concurso de decoración navideña coronará el final del año con la entrega del premio a los ganadores en el centro, el día 27. Los vecinos podrán disfrutar de la tarde degustando los tradicionales postres navideños cortesía del Ayuntamiento de Llanera.