Posada de Llanera suma ya más de 200 socios para revitalizar las fiestas de El Cruce: estas son sus últimas iniciativas
El colectivo organizó una exitosa chocolatada y un concurso de bizcochos navideños
Posada de Llanera toma impulso de la mano de un grupo de nueve jóvenes, siete chicos y dos chicas de la generación del 2002, que ha dado el paso de constituir una nueva comisión de festejos para recuperar las tradicionales Fiestas del Cruce y devolverles su carácter vecinal.
El colectivo, denominado “Vecinos de Posada”, suma ya unos 200 socios y aspiran a seguir incorporando gente. No sólo para festejar en verano, sino para dar vida al pueblo durante todo el año. El pasado fin de semana ya dieron buena muestra de ello con la celebración de una fiesta en el parque de Posada en la que se puso a la venta chocolate caliente “con un precio reducido a los socios, para poder ofrecerles ya ventajas desde el primer momento”, y para recaudar fondos para sus actividades, como recuerda Imanol Sabín, tesorero del colectivo.
Asimismo, organizaron un exitoso concurso de bizcochos caseros y todo el mundo pudo disfrutar de un trozo de dulce junto a su chocolate, con más de 20 creaciones a concurso. “Tuvimos ganadora adulta, Tania Perrone y ganador infantil, porque los más pequeños también pudieron participar en su categoría; el ganador fue Enol Suarez”, señala Sabín.
Del mismo modo, sortearon varias cestas con productos donados por comercios locales y vendieron lotería de Navidad, “de la que aún disponemos con el número 88334”, y aprovecharon para seguir haciendo socios para conseguir una fiesta en verano como las de los viejos tiempos. Seguirán haciéndolo en el Centro Social de Posada todos los sábados de 11.00 a 12.00 horas, y los nuevos socios tendrán derecho, además de al bollo preñao y la botella de vino, a descuentos especiales y prioridad en la realización de actividades.
“En cuanto al futuro, la idea es seguir haciendo socios e intentar organizar alguna cosa en primavera para la gente del pueblo”, explica el tesorero, integrante de “un grupo de Posada de toda la vida” que se ha puesto las pilas para recuperar las fiestas del Cruce. “Nos lo propuso la anterior comisión el verano pasado y, aunque sabíamos que era un follón, si no lo hacíamos nosotros, ¿quién?”, explican.
La entidad quiere preparar con tiempo la vuelta de las fiestas el último fin de semana de julio de 2026. La directiva la integran Olaya Ramiro (presidenta), Jorge Arruñada (vicepresidente), Álvaro González (secretario), Imanol Sabín (tesorero) y Claudia Llorente (vicesecretaria). Las celebraciones se mantendrán en el prau de siempre, de titularidad familiar de la presidenta, como es tradición.
Y más allá de la cita grande de julio, el plan es “descentralizar” la actividad festiva con propuestas a lo largo del año y para todas las edades, como han hecho ya en la antesala de la Navidad.
