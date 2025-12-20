Los pajes de Papá Noel y los Reyes tienen parada obligada en Llanera: este es el mercadillo navideño que triunfa en Posada
El programa incluye talleres, puestos con bebidas calientes y visitas muy esperadas por todos los niños
Los elfos de Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos tienen este fin de semana una parada obligatoria en Llanera. Posada celebra desde la tarde de este viernes y hasta el domingo una nueva edición de su Mercadillo de Navidad, una cita que se va haciendo clásica y que en esta ocasión tiene como escenario el espacio de Plaza de la Habana. Una localización a salvo de las inclemencias del tiempo, que se ha llenado con un total de quince puestos de diferentes productos.
En el mercadillo hay desde diferentes dulces navideños hasta pendientes, pulseras y bisutería de todo tipo para regalo, prendas textiles para grandes y pequeños y un surtido abanico de opciones para que las compras navideñas sean, además de más fáciles, divertidas y en un ambiente acorde con la época del año. A todo ello se suma la decoración de los puestos, a imitación de los célebres mercados del centro y el norte de Europa, con animación musical y la posibilidad de degustar bebidas calientes para animar la sesión.
En la inauguración participaron los alumnos de acordeón de la Escuela de Música. Los más pequeños gozaron con pintacaras y talleres infantiles, así como con la visita de Papá Noel y el Grinch, cuentacuentos musical y un showcooking de postres con Alejandro Tuero.
Este sábado habrá teatro, un taller con un diorama viviente y nuevas visitas navideñas
El horario de sábado es de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00. De domingo, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Una buena oportunidad para pasar un rato de compras y animación, justo antes del inicio de las fiestas de Navidad.
