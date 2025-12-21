El belén se hace de carne y hueso en Llanera. éxito del nacimiento de los vecinos de de Fanes
Todo el pueblo se involucró en una completa recreación del nacimiento de Jesús con varias escenas y mercado de oficios de la época
El Niño Jesús ha nacido en Fanes, en la parroquia de Santa Cruz de Llanera. Al menos, así lo han recreado con todo lujo de detalles los vecinos del pueblo, involucrados de mayores a pequeños en un belén viviente que fue todo un éxito.
Se celebraron tres pases en la tarde de este sábado, con lleno en todos y una completa interpretación por parte de los actores: la anunciación del arcángel Gabriel a María, el viaje de José y María hasta Belén para cumplir con la obligación de censarse y, finalmente, el nacimiento de Jesús en el portal.
El colectivo ha estado inmerso varias semanas en los preparativos de su primer belén viviente. Sus integrantes no han dudado en trabajar por unos días como carpinteros, decoradores y costureros para elaborar el atrezo, el vestuario y la ambientación.
Con ello han dado vida a una representación en la que han participado una treintena de adultos y varios niños, con un mercado con diferentes puestos: un herrero, un tejedor de cestos, un ceramista, varios pastores y hasta panadero. Y hasta llegaron los Reyes a adorar al Niño.
