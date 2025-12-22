Las cacas del Grinch, estrella en Llanera: este es el dulce que está arrasando esta Navidad en el obrador de Rebeca Vega

La Navidad más dulce de Llanera sabe a caca del Grinch. El obrador Bombones Santoveña de Fonciello está vendiendo este año a toda máquina y triunfando con una singular fórmula basada en el popular personaje que arrasa “entre los más pequeños y los mayores, es un regalo muy socorrido para gastar bromas con buen humor”, señala su responsable, Rebeca Vega Santoveña.

Hechas de galleta con cobertura de chocolate teñida de verde en forma de “caquitas”, son la novedad de este año en un negocio que cada año busca seguir innovado, y “se las lleva todo el mundo, aunque en principio estaban pensadas para los niños”. No obstante, “muchos clientes acaban llevándoselas, para el marido o la mujer en clave de buen humor”, porque como reconocen en el obrador, “están muy buenas”.

Hace unos años arrasaron con unos renos dulces que “pensábamos que iban a ser difíciles de batir”, indica la responsable del negocio. Pero con la presión de la clientela, que “todos los años nos preguntan qué cosas nuevas vamos a hacer”, este año creen que se va a superar aquel récord.

Porque además esta campaña navideña “se está vendiendo mucho y desde muy pronto”, asegura Santoveña. Las primeras ventas y pedidos se cursaron ya a mediados de noviembre, y desde entonces no han parado. Con puesto en el mercadillo navideño de Oviedo, el de Lugones y el de Llanera este fin de semana “nos está yendo muy bien”, afirma. Y eso a pesar del aumento del precio de las materias primas, que “pensaba que se iba a notar más pero en realidad, no está teniendo para nosotros ninguna repercusión; la gente sabe lo que quiere y viene a comprarlo sin preguntar”, sostiene.

Detalle de las galletas en forma de cacas del Grinch / Luján Palacios

El efecto arrastre de las grandes y medianas superficies, que cada vez inician antes la venta de dulces, ha hecho que los habituales del obrador se hayan ido animando antes a iniciar el acopio de delicias navideñas, del que en Santoveña tienen un enorme muestrario.

Este año también son novedad los turrones de filipinos, oreo y kinder bueno, a los que se suman otros éxitos tradicionales como “el de kikos y el de avellana”, que se producen sin parar. Un ritmo que se intensifica con horarios extendidos estas semanas, desde que los primeros trabajadores ponen en marcha los hornos “a las dos y las tres de la mañana” hasta que la plantilla se completa en torno a las cuatro, y hasta que se acabe la producción del día. Sólo en turrones calculan vender estas semanas “más de 300 kilos”, aunque no es la única delicatessen que sale de su obrador.

El gran “hit” de estas fechas navideñas, sobre todo de cara a la cena de Nochebuena, es “el pastel de cabracho”, que “se vende por toneladas”, asegura Rebeca Vega Santoveña, rodeada de delicias para premiar el paladar: bombones, galletas o glorias que saben precisamente a eso, y que se venden en el mismo negocio, en los mercados y en “tiendinas de barrio”.

Productos tan elaborados como pequeñas puertas navideñas comestibles, decoradas con mimo por la propia Rebeca una a una. “Me inspiro mucho en una chica rusa que sigo por redes sociales, que hace cosas muy originales que trato de imitar a mi manera”, explica mientras coloca con destreza diminutas coronas de chocolate en cada galleta.

Fundado en el año 1990 por sus padres, María Santoveña y Manuel Vega, el obrador comenzó su andadura en la casa familiar de Fonciello, donde desde entonces se despachan toda clase de maravillas para golosos, aunque los pasteles de pescado y marisco y hasta los corderos asados por encargo también son algunas de sus especialidades.

Rebeca se formó como repostera «con gente de Peñalba y Ovetus, con Alfonso Candelas y Josep Cusidó», y desde bien pequeña tuvo claro que lo suyo era seguir con el negocio familiar. «Me crié en él, y me encanta lo que hago», resume. En una carrera de fondo en la que cada día se elaboran pequeñas maravillas, experiencias sensoriales que hacen que la caca del Grinch sepa estas fiestas a bocado del paraíso.