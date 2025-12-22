Llanera se viste de cuento de Navidad: estos son los pueblos (y los galardonados) con premios a la mejor decoración

Los vecinos de Llanera quieren hacer de sus pueblos todo un cuento navideño, y muchas asociaciones deciden estos días quiénes son los más habilidosos a la hora de decorar sus viviendas, transformadas para la ocasión en recintos llenos de luz y color.

Los residentes en Fonciello han dado lo mejor de sí mismos para hacerse con el preciado galardón: no hay vivienda que no luzca guirnaldas de bombillas en verjas, pasamanos y ventanas, enormes muñecos de luz para dar la bienvenida a los visitantes o Papás Noel escalando las fachadas para colarse en el interior de las casas.

Hay quien ha colocado hasta un trineo hinchable con renos en el tejado, renos de madera con guirnaldas en los cuernos, señales para indicar el camino al Polo Norte, pequeños trenes con vagones cargados de juguetes, enormes estrellas y cortinas de luces.

Un derroche de imaginación con premio: Belén Alonso, Rocío Menéndez y Manuel Salgado fueron los vencedores con su ingenio, y recogieron los galardones en una fiesta navideña celebrada este sábado en los locales de la asociación vecinal.

Además, hubo pintacaras para los niños, cuentacuentos, la actuación del Mago Pelayo y reparto de chucherías, chocolate con churros y dulces navideños, además de sorteo de regalos. La velada fue un éxito de participación, en una nueva actividad para dar impulso a la unión vecinal en la localidad.

Los residentes en Ables también otorgaron sus premios a la mejor decoración navideña en las casas del pueblo. Los ganadores han sido Casa Saturno, la casa de David y Loreto y la de Ana y César. Además se otorgaron menciones especiales a Ramón de Casa Gorín, el hórreo de Casa José Enrique, la casa de Tamara y las de Pili Pola y Ana y Víctor.

El jurado hizo entrega de los premios en los locales de la asociación en una velada con fiesta para todos.