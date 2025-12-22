El vaticinio del "apagón socialista en toda España si no se limpian las siglas de arriba a abajo": la dura reflexión del exalcalde de Llanera sobre la debacle en Extremadura

Si no hay una regeneración total, "si no se limpian las siglas de arriba abajo, lo de Extremadura será solo el principio del apagón socialista en toda España". La reflexión corresponde al exalcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, que la hizo pública este domingo, tras la debacle electoral de su partido en las autonómicas extremeñas.

Sanz, que ya criticó con dureza hace escasas fechas la situación que vive el partido con un artículo titulado "El Peugot que nos condujo a la ruina", incide en que los resultados en Extremadura evidencian "el grito de una sociedad que ha dicho basta".

A continuación se reproduce íntegro la valoración que el exregidor ha publicado:

"Este domingo, mientras se asientan los datos del escrutinio en Extremadura, no puedo evitar sentir una tristeza profunda, pero también esa amarga sensación de quien ve venir el desastre desde hace tiempo.

Los resultados para el PSOE en una tierra que ha sido nuestro baluarte son, sencillamente, devastadores.

Pasar de los 28 escaños de hace apenas dos años a los 18 actuales no es un 'tropiezo electoral'; es una enmienda a la totalidad. Es el grito de una sociedad que ha dicho 'basta'.

El espejo de la decadencia

Lo que ha ocurrido con Miguel Ángel Gallardo es el reflejo exacto de lo que denunciaba hace un momento. Extremadura era el corazón del socialismo rural, de la cercanía, de la gestión para los humildes. Ver cómo el PP se consolida y nosotros nos hundimos es la prueba de que el votante no perdona la pérdida de la autoridad moral.

* La sombra de la sospecha: No se puede ir a unas elecciones con un candidato que, en lugar de hablar de futuro, tiene que dar explicaciones sobre imputaciones judiciales relacionadas con el entorno más cercano de La Moncloa. La sombra del caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez ha sido una losa en la campaña. La gente en los pueblos de Badajoz y Cáceres es noble, pero no es tonta: huele el privilegio y la irregularidad a kilómetros.

* El castigo a la soberbia: Gallardo ha admitido que el resultado es "muy malo". Pero el problema no es la campaña; el problema es el modelo. Se ha pretendido exportar a Extremadura la misma estrategia de "muro" y de negación de la realidad que se usa en Madrid, y el extremeño, que valora la palabra y la honradez por encima de todo, le ha dado la espalda al proyecto.

Una derrota que trasciende las fronteras

Esta debacle no es solo de los compañeros extremeños. Es el resultado de un PSOE que ha dejado de ser percibido como una herramienta útil para convertirse en un escudo de protección para sus líderes.

Cuando la dirección nacional se empeña en normalizar lo que es éticamente inaceptable, el precio lo pagan los territorios. Hoy Extremadura se suma a esa lista de lugares donde el socialismo se desangra por la falta de ejemplaridad.

Ver que el PP de María Guardiola puede gobernar con holgura mientras nosotros nos quedamos en la irrelevancia de los 18 diputados es un golpe de realidad que debería hacer dimitir a más de uno esta misma noche.

Hoy solo siento que el tiempo me está dando la razón de la manera más dolorosa posible.

Hemos perdido el pulso de la calle porque hemos perdido el respeto por nuestros propios principios. Si no hay una regeneración total, si no se limpian las siglas de arriba abajo, lo de hoy en Extremadura será solo el principio del apagón socialista en toda España".