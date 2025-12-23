Brindis en las alturas: el belén de Sindo hace cumbre con los vecinos de San Cucao

La Asociación de Vecinos de San Cucufate, en San Cucao de Llanera, celebra la entrada de la Navidad haciendo ejercicio. Este domingo el colectivo organizó por primera vez una ruta montañera para colocar su belén de cumbres, una cita que contó con una alta participación para cumplir con lo que se esperan que se convierta en una tradición en la parroquia.

El grupo de caminantes salió a las doce de mediodía del entorno del Centro social de San Cucao en dirección a Baúro, para llegar sobre la una y media de la tarde al Cantu Peri donde esperaba el Belén realizado por Sindo, un vecino de la localidad de Piñera.

En total acudieron a la llamada de la directiva más de 60 personas, que supervisaron el nuevo portal y cantaron unos villancicos amenizados por Isa Mochales. La joranda concluyó con una comida de hermandad en las alturas, con brindis por las Navidades y degustación de dulces típicos de estas fechas antes de emprender el camino de vuelta.

La remozada asociación de vecinos aspira a seguir organizando actividades para todos los residentes, en una parroquia que no deja de crecer y atraer a gente joven deseosa de hacer comunidad.