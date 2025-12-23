Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel llega en trineo a Santa Cruz de Llanera: así ha sido el recibimiento que le dieron los vecinos a Santa

Los premios al concurso de decoración navideña se entregan el próximo día 27

Papá Noel, con los vecinos de Santa Cruz de Llanera

Papá Noel, con los vecinos de Santa Cruz de Llanera

Luján Palacios

Luján Palacios

Santa Cruz de Llanera

Papá Noel está de gira antes de la Nochebuena, y este domingo pasó por la localidad de Santa Cruz de Llanera para visitar a todos los vecinos en el centro social del pueblo. Además, llegó de forma sorprendente: en un trineo que le preparó la asociación vecinal para poder llevar los detalles que repartió entre todos los asistentes.

Participaron en la actividad unas cuarenta personas, en un centro engalanado para la ocasión con motivos navideños y con la emoción a flor de piel entre los más pequeños,que pudieron hablar con él, pedirle sus regalos y hasta hacerse fotos en su trineo. Tras la visita comenzó el baile que ofrece el Ayuntamiento poniendo el punto final a un fin de semana para el recuerdo, en el que los vecinos celebraron por primera vez su belén viviente en Fanes.

La idea surgió como continuación al concurso navideño de decoraciones del año pasado transformando la aldea llanerense en los pueblos de Nazaret y Belén, con soldados romanos a las puertas, posadas a lo largo del camino, un simpático burrito que acompañó a María y José en su viaje y un mercado al que no le faltó detalle con múltiples oficios, animales que fueron la atracción para los niños asistentes y panaderas que ofrecieron bizcochos y galletas a todos. 

Las actividades navideñas continuarán el día 27 en el centro social con la entrega del premio al concurso de decoración navideña, coincidiendo con la degustación de los postres navideños organizada por el Ayuntamiento. Para finalizar el año de la manera más dulce posible.

