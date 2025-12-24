El príncipe Aliatar ya tiene fecha para recibir a los pequeños de Llanera: este es el día y la hora en la que hará parada en el municipio

La Navidad no tiene un momento de tregua en Llanera. Tras el éxito del Mercadillo Navideño celebrado el pasado fin de semana en la Plaza de La Habana, el Príncipe Aliatar, emisario real, ya tiene fecha reservada en su apretada agenda para visitar a los pequeños del concejo. Será el próximo 4 de enero en el Salón de Recepciones de Posada, en el parque Cuno Corquera, y en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de Lugo, en horario de 17.30 horas a 19.30 horas. El mandatario escuchará los deseos de los deseos de los niños para trasladárselos a Sus Majestades de Oriente, que aterrizarán en La Morgal a bordo de un ultraligero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, el 5 de enero a las cinco de la tarde.

La comitiva arrancará a las 18.00 horas de Lugo de Llanera, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles principales para terminar con su recepción en la Casa de Cultura. Una vez finalizado el acto, alrededor de las 19.00 horas, los Reyes Magos se trasladarán hasta Posada donde recibirán a los menores llanerenses en el Espacio Escénico Plaza de La Habana, al igual que hicieron el año pasado. En anteriores ediciones, sus majestades escuchaban los deseos de los más pequeños en el quiosco de la música, ubicado en el Parque Cuno Corquera de la localidad, localización que se trasladó en previsión del frío o de que la lluvia pueda amenazar un momento tan especial.

Colaboración ciudadana

Como cada año, llegarán acompañados de toda una comitiva para la que el Ayuntamiento de Llanera pide la colaboración de los vecinos del concejo, tanto jóvenes como adultos, que estén interesados en participar en la cabalgata. Todos aquellos que quieran colaborar, pueden recoger su traje los días 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero de 2026 en la oficina de la Escuela Municipal de Música de Llanera. El horario de recogida es de 10.30 a 13.30 horas y de cuatro a seis de la tarde.

A todos estos eventos, se les une, además, la programación de "Navidad Joven". Una iniciativa organizada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento que ofrece distintas actividades gratuitas para jóvenes de entre 12 y 20 años que abarcan talleres tan tradicionales para estas fechas como cocina navideña y manualidades hasta iniciativas tan novedosas como "Láser combat xpress". La propuesta, que arrancó este lunes, se prolongará hasta el próximo 7 de enero. La próxima sesión tendrá lugar este mismo viernes, 26 de diciembre, con un taller de adornos navideños con resina que tendrá lugar en el Espacio Joven de Soto de Llanera de 17.00 a 18.30 horas.