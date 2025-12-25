Todo listo en Llanera para la San Silvestre más solidaria, que se puede correr en madreñas (y aún hay tiempo para apuntarse)
La cita tendrá lugar el próximo 31 de diciembre a partir de las 16.30 horas y la recaudación se destinará a la Fundación Cris contra el cáncer
Lucía Rodríguez
Llanera ultima los detalles para su tradicional carrera de San Silvestre, que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, a partir de las 16.30 horas. En esta edición, la número 32, la prueba estará dedicada al deportista llanerense José Marcos González, que falleció el pasado mes de mayo a los 18 años de edad a causa de un cáncer. Cinco de los seis euros que cuesta cada inscripción en la modalidad absoluta irán destinados a la Fundación Cris contra el cáncer, una organización independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 2010 y que trabaja con el objetivo de impulsar y fomentar la investigación contra esta enfermedad.
La cita arrancará a las 16.30 horas para los menores, con salida desde el Polideportivo Municipal de Posada; a las 16.45 la carrera de madreñas, con punto de partida en el parque Francisco Álvarez; y a las 17.30 horas la absoluta, contando esta con un recorrido de 4.000 metros que se iniciará en Lugo de Llanera y terminará en el Ayuntamiento.
En esta edición, se entregarán un total de 85 trofeos. En las categorías inferiores, se llevarán premio los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino, y, además, habrá una medalla para todos los campeones que crucen la línea de meta. La carrera de madreñas dará trofeos a los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino. Y en la carrera absoluta habrá también un premio para el ganador absoluto, tanto masculino como femenino, de 300 euros, más un vale de 100 euros; 250 euros para los segundos, y 200 para el tercero. A estos se suman tres premios para los atletas locales, tanto en categoría masculina como femenina, y un premio especial de Oquendo, patrocinador oficial de la prueba junto con Dicar para el atleta que pase primero por el primer kilómetro y llegue a meta.
Aún queda tiempo para que los atletas interesados en participar puedan inscribirse. El plazo termina el próximo 30 de diciembre a las 21.00 horas. Desde la organización apuntan que esperan batir el récord del año pasado, con 834 deportistas participantes.
