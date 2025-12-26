La felicitación de Llanera para estas fiestas, según la IA: "Transmite alegría, ilusión y espíritu navideño, con un estilo infantil y tierno que refuerza la idea de magia y celebración"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detalle de la postal.

Detalle de la postal. / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

La postal institucional con la que el Ayuntamiento de Llanera felicita este año las fiestas es la obra que ha resultado ganadora absoluta en el I Concurso de Tarjetas Navideñas que se había convocado a este fin y en el que venció Alba Flórez. Se trata de un dibujo con un par de duendes en torno a una bola en cuyo interior está el escudo del municipio. En la parte alta de la composición se puede leer "La magia de la Navidad".

"Desde el Ayuntamiento de Llanera, en nombre de toda la Corporación, queremos desearos una Feliz Navidad y que el Año Nuevo nos traiga nuevos proyectos para seguir construyendo juntos una Llanera mejor", dice el texto con el que se acompaña en redes el dibujo.

Paisaje invernal

Pero, ¿cómo describiría la Inteligencia Artificial (IA) lo que representa la obra? Si se le pregunta, esta es la respuesta:

"Es un dibujo navideño lleno de color y fantasía. En el centro aparece una bola de nieve sobre una base roja con la palabra “Llanera”, y dentro se ve un escudo con una corona en la parte superior. A ambos lados de la bola hay dos duendecillos vestidos de verde, sonrientes, cargando regalos envueltos de distintos colores.

El fondo es un paisaje invernal con árboles nevados, copos de nieve cayendo y un cielo azul degradado que crea una atmósfera mágica. En la parte superior se lee el texto “La Magia de la Navidad”, y abajo el mensaje “¡Felices Fiestas!”.

En conjunto, el dibujo transmite alegría, ilusión y espíritu navideño, con un estilo infantil y tierno que refuerza la idea de magia y celebración".

Vista completa de la obra ganadora.

Vista completa de la obra ganadora. / A. Ll.

TEMAS

