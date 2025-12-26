Dos de las mejores startups de 2025 en España están en el Parque Tecnológico de Asturias: estas son las empresas con sede en Llanera que han sido elegidas

Dos empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, se encuentran en la selección de las 100 mejores startups de 2025 elegidas por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Se trata de SPH Ingeniería, tecnológica especializada en ingeniería avanzada, consultoría y asesoría, "que emplea sensórica 4.0 y tecnologías de digitalización 3D y 4D para generar modelos georreferenciados de alta precisión". Y de Fouro Solutions S.L., firma del ámbito industrial y de automatización, "desarrolladora de una plataforma Manufacturing Operations Management (MOM) que incorpora visión artificial para la inspección automatizada y la captura de datos en planta".

Esta iniciativa, que APTE desarrolla por tercer año consecutivo, persigue visibilizar el talento emprendedor, facilitar el acceso a inversión y reforzar el papel de los parques científicos y tecnológicos como infraestructuras clave de innovación y crecimiento económico. Para el Parque Tecnológico de Asturias, contar con dos empresas en este ranking que elige a las más destacadas startups de España supone "un reconocimiento que pone en valor el talento emprendedor y la capacidad innovadora" que se desarrolla en este ecosistemacon sede llanerense.

Entornos de ingeniería y planificación de la producción

SPH Ingeniería S.L. se creó en 2023 y "su propuesta integra modelado BIM, sensores y correlación de datos físico-digitales, facilitando una toma de decisiones más eficiente en entornos industriales y de ingeniería", destacan desde el Parque Tecnológico de Asturias.

En el caso de Fouro Solutions S.L., también creada en 2023, el Parque Tecnológico de Asturias señala que "su solución mejora la productividad, la trazabilidad y la eficiencia mediante módulos de OEE, gestión energética, calidad y planificación de la producción".

Selección en 43 parques de 15 comunidades

Este listado de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) selecciona las 100 startups más destacadas de 2025 a partir de las ubicadas en 43 parques científicos y tecnológicos de 15 comunidades autónomas.

"El listado refleja el liderazgo de las tecnologías digitales, junto al crecimiento de sectores como salud, biotecnología, sostenibilidad, energía, industria e ingeniería", indica el colectivo. Además se subraya que 42 de las 100 empresas elegidas cuentan con al menos una mujer en cargos directivos.

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) aglutina a los principales parques científicos y tecnológicos del país con la misión de fortalecer la innovación y la transferencia de conocimiento. La entidad impulsa la colaboración entre empresas, universidades, centros de investigación y Administraciones públicas, promoviendo el desarrollo de proyectos tecnológicos, el emprendimiento y el crecimiento de una economía basada en el conocimiento.