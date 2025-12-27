Hacer velas aromáticas con la técnica del degradado: así se realizaron en los talleres de la "Navidad Joven" de Llanera
Llanerenses de entre 12 y 15 años de edad disfrutaron en Soto con la elaboración de manualidades para adornos festivos
Lucía Rodríguez
Ángel Martínez, Hugo de Diego y Marina López son tres de los jóvenes que este viernes participaron por primera vez en uno de los talleres que organiza el Ayuntamiento de Llanera durante estas fiestas. En esta ocasión, la jornada consistía en elaborar velas aromáticas y adornos navideños en resina, ayudados por la monitora Tamara Riesco. "Nos animamos a venir para pasar el tiempo libre que tenemos estas vacaciones de una manera diferente y dejar de lado un poco las consolas y las pantallas en general", explican. "Y porque nos gusta mucho la Navidad", apostilló López.
Junto a ellos, Carolina Pons, Vera Navarro y Hugo Agüeria también participaron en este taller que se enmarca dentro de las actividades "Navidad Joven" y que se impartió en el Espacio Joven de Soto de Llanera durante una hora y media.
Capas y aromas
Lo primero que hicieron los jóvenes fueron unas velas aromáticas decorativas con técnica de degradado. Para ello, "utilizamos unos pequeños vasos de cristal en los que pegaremos la mecha e iremos derritiendo cera de vela de color neutro, para que cada uno de ellos, a través de distintos tintes, las elabore como quiera".
La intención es "hacerla en dos colores y para eso, es necesario que la primera capa se solidifique un poco, para que después se vaya entremezclando". El último paso es "echar la esencia, ya que, por experiencia, surte más efecto si se incorpora al final". Plátano, lavanda, vainilla, coco o limón eran algunos de los aromas disponibles.
Resina, acrílicos y moldes
Mientras las velas secaban, los chicos elaboraron los adornos de resina. A través de unos moldes de silicona, cada uno escogió el motivo que más le gustaba.
Entre ellos había bolas navideñas, renos, muñecos de nieve o bastoncillos de caramelo. "Verteremos la resina en los distintos moldes y, una vez sequen, los pintaremos con acrílico de diferentes colores", explica la monitora. Lo bueno de esta pintura "es que seca muy rápido y no hay que estar esperando para poder tenerlos terminados", señaló Riesco.
El taller, no solo sirve para contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también para que los chavales pasen un rato divertido. "La verdad es que nos lo pasamos genial y estamos deseando venir", comentaron.
La próxima sesión tendrá lugar hoy sábado, a las 17.00 horas, en la Casa Participa de Posada, donde los chicos que se hayan inscrito realizarán customización de paraguas.
