"En Llanera importas tú": la felicitación navideña en vídeo con los deseos del gobierno local para 2026

"En Llanera importas tú". Este es el lema principal de la felicitación navideña que el equipo de Gobierno llanerense ha dirigido a todos los vecinos del concejo. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y los concejales socialistas de las distintas áreas han manifestado, a través de un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, sus deseos para el próximo año.

Con una música suave de fondo, Susana García, concejala de Infancia y Desarrollo Económico y Empresarial, expresa que "en Llanera puedas organizar tu vida sin renunciar a nada, ni a tu familia, ni a tu trabajo, ni a la diversión", mientras que el concejal de Deportes, José Antonio González, asegura que su deseo es sencillo: "Que cada día encuentres en Llanera un motivo para hacer deporte, para moverte, para cuidarte, para sentirte bien".

Respeto e igualdad son las claves principales de las concejalas de Bienestar Social, Educación y Cultura, Montse Alonso, e Igualdad y Cooperación, Beatriz Ruiz. "Deseamos que sintáis que vivís en respeto, igualdad y libertad y que el nuevo año nos traiga igualdad de oportunidades, que nadie se quede atrás", comentaron. Y precisamente a esto último hizo referencia también el concejal de Juventud, Nicolás Fernández, que ansía que los jóvenes del concejo "encuentren apoyo, razones y oportunidades para creer que en Llanera puedes llegar tan lejos como sueñas".

La concejala de Hacienda, Pilar Fernández, deseó que "seguir trabajando para que la gestión en el Ayuntamiento sea lo más moderna y eficaz posible", mientras que David del Pozo, edil de Ganadería y Medio Rural insistió en que "cuando nos necesites, aquí nos tienes, siempre".

La felicitación la cierra la regidora, quien anhela que "que sigáis disfrutando de la Llanera que hemos construido y de la que aún estamos mejorando para ti". Porque "la Navidad ni se compra ni se envuelve, sino que está en lo que compartimos día a día".