La iglesia de San Cucao acoge un concierto navideño para despedir el año

La actividad cultural y de ocio familiar continúa en Llanera durante estas fiestas a través de la programación municipal. La Casa de Cultura de Lugo acoge hasta este 30 de diciembre la exposición sobre las postales participantes en el I Concurso de Tarjetas Navideñas, en el que resultó ganadora Ana Flórez Iglesias. La muestra es una oportunidad de descubrir el talento y la imaginación que derrochan las obras presentadas al certamen.

Por otro lado, este 30 de diciembre, la iglesia de San Cucao acoge el "Concierto a la luz de las velas" del que podrá disfrutarse a partir de las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Todo está además ya listo para las visitas reales de los próximos días de enero. El Príncipe Aliatar, emisario real, verá a los pequeños del concejo el 4 de enero en el Salón de Recepciones de Posada, en el parque Cuno Corquera, y en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de Lugo, en horario de 17.30 horas a 19.30 horas.

Aliatar escuchará de los deseos de los niños y niñas para trasladárselos a Sus Majestades de Oriente, cuyo aterrizaje está previsto en La Morgal a bordo de un ultraligero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los Magos tienen estimada su llegada a Llanera el 5 de enero a las cinco de la tarde.

Cabalgata y recepción

Después de La Morgal, la comitiva arrancará a las 18.00 horas de Lugo de Llanera, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles principales para terminar con su recepción en la Casa de Cultura.

Una vez finalizado el acto, sobre las 19.00 horas, los Reyes Magos cogerán rumbo a Posada, donde recibirán a los pequeños llanerenses en el Espacio Escénico Plaza de La Habana.