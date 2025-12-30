Llanera pinta el espíritu de la Navidad: sesenta felicitaciones para unas fiestas vistas por los más pequeños

Papá Noel surcando el cielo en su trineo de renos, la Casa Consistorial con sus luces de decoración festiva o las celebraciones locales de distintos momentos del año. Estos han sido los principales protagonistas de las 60 postales navideñas que los pequeños de Llanera presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento para que su dibujo fuera la imagen de la felicitación institucional del concejo con la que la alcaldesa, Eva María Pérez, expresa a los vecinos sus buenos deseos para estas fiestas de final de 2025 y para la entrada del Año Nuevo.

La muestra de todas las propuestas participantes, expuestas en la Casa de Cultura de Lugo, permite comprobar que no falta entre los más pequeños del concejo imaginación, buen gusto y conocimiento de tradiciones o señas de identidad de Llanera. Entre las cosas que han dibujado quienes han participado en este certamen que ganó Ana Flórez, hay representaciones del Espacio Escénico Plaza de La Habana de Posada, que acoge numerosos conciertos y obras de teatro a lo largo del año. Tampoco podían faltar el banco de madera grabado con el nombre del municipio donde es habitual que vecinos y visitantes se realicen selfis, o el hórreo ubicado en el parque Cuno Corquera.

Aparecen también entre los dibujos la representación del banco con los colores del colectivo LGTBI+ con el que cuenta Llanera tanto en un parque de Lugo como en la plaza del Ayuntamiento, o la referencia a las fiestas de los Exconxuraos que tiene lugar en julio o la feria ganadera de San Isidro de mayo.

Algunas son obras con los trazos muy bien definidos y otras, las de los más pequeños, realizadas con las líneas irregulares de quien aún no tiene mucha experiencia cogiendo el lápiz. Pero en todos los casos son trabajos que muestran lo esencial de estas fechas, el espíritu navideño y los deseos de paz y buena convivencia.

Tampoco faltan los que se han animado a aplicar técnicas más elaboradas o arriesgadas, como la utilización de purpurina o de cáscaras de cacahuete que simulan ser renos. Y en la elaboración de todas y cada una de ellas hay puesta la misma ilusión, esa que permite ver estas fiestas con la mirada inocente de los más pequeños de la casa.

Los objetivos del certamen se centraban en implicar a la infancia del concejo en las celebraciones navideñas, además de fomentar la creatividad artística y, a la vista de la exposición, se ha logrado.

El jurado de este certamen de postales navideñas estuvo formado por técnicos municipales, quienes valoraron la originalidad y trabajo de las obras presentadas en función de los diferentes tramos de edad.

Diploma y libros

La ganadora absoluta de esta primera edición del concurso fue Ana Flórez, en cuyo dibujo pueden verse dos duendes con una bola que alberga en su interior el escudo del municipio y la leyenda "La magia de la Navidad". Además, hubo otras tres tarjetas premiadas, a razón de una por categoría (menores de 6 y 7 años, de 8 a 10 años y de 11 y 12 años). Cada uno de los galardonados obtuvo como reconocimiento un diploma y un lote de libros.

Todas las postales presentadas al concurso pueden verse hasta hoy martes, 30 de diciembre, en la sala de lectura de la Biblioteca Municipal de Lugo de Llanera, de 11.00 a 14.00 horas y de cuatro a siete de la tarde.