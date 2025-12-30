La San Silvestre de Llanera, que prevé récord de participación, cuenta ya con 800 inscritos

Aún quedan dos días para apuntarse y la San Silvestre de Llanera ya cuenta con 800 deportistas inscritos. José Antonio González, concejal de Deportes del Ayuntamiento, indica que "todo nos hace pensar que conseguiremos batir el récord de la edición anterior, que contó con 834 participantes".

La cita, que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, arrancará a las 16.30 horas para los menores, con salida desde el Polideportivo Municipal de Posada. A las 16.45 comenzará la carrera de madreñas, con punto de partida en el parque Francisco Álvarez, y a las 17.30 horas se iniciará la absoluta, contando esta con un recorrido de 4.000 metros que comenzará en Lugo de Llanera y terminará en el Ayuntamiento, en Posada.

En esta ocasión, la carrera se dedica a la memoria del atleta local José Marcos González, que falleció el pasado mes de mayo a los 18 años de edad. Y la recaudación irá destinada a la Fundación Cris contra el Cáncer, colectivo sin ánimo de lucro, fundado en 2010 y que trabaja con el objetivo de impulsar y fomentar la investigación contra esta enfermedad.

Trofeos y premios especiales

En esta edición, se entregarán un total de 85 trofeos. En las categorías inferiores, habrá premio para los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino. La carrera de madreñas también dará trofeos a los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino.

Mientras, en la carrera absoluta habrá asimismo un premio para el ganador absoluto, tanto masculino como femenino, de 300 euros, más un vale de 100 euros; 250 euros para los segundos, y 200 para el tercero. A estos se suman tres premios para los atletas locales.

De nuevo se cuenta en esta edición de la convocatoria con un premio especial de Oquendo, patrocinador oficial de la prueba junto con Dicar, que se llevará el atleta que pase primero por el primer kilómetro y llegue a meta.

Inscripciones

Aún queda tiempo para que los atletas interesados en participar puedan inscribirse, aunque ya van justos. El plazo termina hoy, martes,30 de diciembre a las 21.00 horas.

Cada año Llanera celebra esta carrera dedicada a una causa solidaria. En ediciones anteriores la recaudación se destinó a la Asociación ELA Principado.

Entre las peculiaridades de esta prueba llanerense se encuentra la singularidad de la carrera de madreñas, que cada año pone la nota de humor a la competición. No obstante, la participación en esta modalidad no es pequeña, pues cada año suele haber en torno a medio centenar de inscritos en ella.